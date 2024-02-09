MIT的西方浪漫 看見台灣70年代瓷偶風光

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）70年代西方國家在家中擺飾或節慶饋贈親友的裝飾陶瓷，大多是MIT、產於苗栗，國立台灣工藝研究發展中心苗栗工藝產業研發分館一場主題展，重現這段台灣製造西方浪漫的故事。

苗栗工藝產業研發分館指出，苗栗縣早期因得天獨厚擁有天然氣、煤礦及優良黏土等自然資源，是台灣窯業發展最早的縣市，早期以磚瓦陶器居多，工業化時期生產大量酒甕，後來日本公司選定在苗栗縣公館等地區設置下游工廠，協助生產瓷偶外銷歐美，使苗栗一度成為外銷產業的隱形冠軍。

根據資料顯示，苗栗縣在全盛時期，有多達300餘家裝飾陶瓷工廠，主要供應的國外市場，包含美國、加拿大、德國和英國等西方國家，凡是耶誕節、感恩節、復活節等使用裝飾陶瓷來布置家中擺飾或是餽贈親友的陶瓷禮物，大多產自於苗栗。

國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮表示，台灣苗栗的裝飾陶瓷，從早期透過日本人接單設廠，台灣人學習製作瓷偶，到後來開始自己設計到原型製作、接單量產，從60年代草創期、70年代發展迅速、直到80年代進入主要以外銷為主的黃金年代，造就台灣成為「裝飾陶瓷王國」的美名，也見證了1970年代歐美生活的浪漫史。

儘管隨時代變遷與產業轉型，許多裝飾陶瓷工廠紛紛轉型或關廠，苗栗地區都曾經扮演陶瓷玩偶發展的重要角色，為重現這段裝飾陶瓷產業榮景，國立台灣工藝研究發展中心在苗栗工藝產業研發分館策畫推出「西方浪漫．台灣製造－70年代台灣瓷偶產業的故事」特展，透過故事性寫實方式，結合時事、流行趨勢、社會風潮，展現包羅萬象的精緻陶瓷玩偶。

展出內容分為「西方世界的浪漫、東西方的邂逅、量產與複製、完整產業鏈、玩味瓷偶、經典與回憶」等6大主題，從2D平面圖稿設計到3D立體原型雕塑，藝術表現上可說是集繪畫、雕塑、彩繪、燒製、現代科技等技藝於一體，極具絢麗精彩與立體美感，詮釋瓷偶的生產特性與文化意義。

苗栗工藝產業研發分館表示，台灣工藝研究發展中心典藏約3000件裝飾陶瓷，此次特展展出約350件，多以人物風格、生活百態、宗教信仰、神話傳說、動物植物、自然景觀為主，展期至2月29日截止，春節期間除小年夜、除夕、初一休館，初二起正常開館，歡迎民眾把握機會欣賞。（編輯：李錫璋）1130209