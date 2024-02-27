線上劇院「雲劇場」 推出知名劇場作品紀錄片

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）疫情過後，線上演出持續不間斷，雲劇場將推出多部世界知名劇場紀錄片與線上演出，包括「悲慘世界」、「傲慢與偏見」、「漢密爾頓」等多部劇場及舞台劇紀錄片等，在線上就可以進入劇場的世界。

雲劇場主理人吳維緯表示，無論在何處，也能走進世界的劇場，進入劇場的世界。這一直是雲劇場期望能將表演藝術帶入家中的夢想。吳維緯表示，這次在雲劇場台灣策劃的活動，是與馬來西亞雲劇場共同策展，雙方攜手讓國外精彩的劇場演出能離台灣更近一點。

根據雲劇場發布新聞資料，近期片單有「悲慘世界：一部偉大作品的誕生」、「漢密爾頓：一炮而紅百老匯」、「鮑伯．佛西：大幕拉起」、「舞台：永無止盡」與「在路上」等紀錄片；加拿大斯特拉特福德戲劇節「馬克白」與「哈姆雷特」；音樂劇「過去五年」、芭蕾舞「愛麗絲夢遊仙境」與「傲慢與偏見」。

吳維緯在雲劇場今天發布的新聞資料中表示，希望雲劇場能成為平常就能輕鬆入口的線上劇院。讓一站式、從售票到看演出都能輕鬆完成的雲劇場，能成為表演藝術的橋梁，也成為觀眾的藝術之窗。

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其中紀錄片「悲慘世界：一部偉大作品的誕生」由阿倫．拜倫（Alan Byron）執導，利用1978年電影版「悲慘世界」的節選片段，追溯了1832年巴黎起義事件和攻占街壘的過程。

「悲慘世界」小說2012年也改編成音樂劇電影，由安．海瑟薇（Anne Hathaway）、休．傑克曼（Hugh Jackman）等人主演，獲得奧斯卡金像獎、美國金球獎等重量級獎項，紀錄片也收錄演員們的訪談，講述參與這部作品的心路歷程。觀眾可以上雲劇場（https://tw.cloudjoi.com）觀賞。（編輯：陳政偉）1130227