17作品角逐台新藝術獎大獎 戲劇戲曲新作放光

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（中央社記者王寶兒台北29日電）第22屆台新藝術獎入圍名單今天公布，17組入圍作品中包含8組視覺藝術、9組表演藝術展演作品。其中表演藝術作品有7組為戲劇、戲曲新創作，數量創歷年新高。

台新銀行文化藝術基金會今天發布新聞稿表示，第22屆台新藝術獎入圍名單由9名提名觀察人組成的評選團完成，包含林怡秀、孫平、陳品秀、陳寬育、許仁豪、張又升、張晴文、張韻婷、黃亞歷。

評選團歷經2023年全年度展演觀察、評論書寫、每季獨立提名，到複選會議的共議討論，從114組被提名並同意參選的展演中，選出17組入圍名單，將角逐年度「視覺藝術獎」與「表演藝術獎」，以及不分類的「年度大獎」。

今年多件入圍作品運用歌仔戲、南管、偶戲、牽亡歌、樣板戲等形式，以當代劇場美學的轉化，引領觀眾進入劇中的歷史辯證、多元議題探討、意識轉型與時代價值。

例如躍演演出的舞台劇「勸世三姊妹」，評選團認為，作為一齣融合了牽亡歌陣的中文音樂劇，罕見又創新，年度話題大作當之無愧。去年MeToo運動在台爆發，黃郁晴X娩娩工作室的作品「藝術之子」則揭開戲劇生態與隱匿其中的共犯結構。

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視覺藝術入圍作品中，包含4組個展、2件群展選作及2組入圍大型藝術季策展，藝術家以影像、物件、田調、工作坊等形式，回應歷史建構、影像生產與跨國經濟背後的權力論證，試圖捕捉所散落的時代記憶，或以繪畫提出觀看當代生活的獨特視角。

17組入圍作品名單詳見官網（https://reurl.cc/97ag0n），獎項將於5月底進行決選，並於6月1日舉行頒獎典禮。（編輯：龍柏安）1130229