瑾園登錄歷史建築後代提訟 中市府敗訴再提上訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中9日電）日治時期台中名人林子瑾興建的「瑾園」，經中市府登錄為歷史建築，後代子孫想撤銷而提起行政訴訟，更一審判市府敗訴，市府今天表示，已提起上訴，由最高行政法院審理中。

「瑾園」位於東區大智路，是與霧峰林家有遠親關係的林子瑾於1911年興建，文史工作者黃慶聲今天告訴中央社記者，無論從建築物的年代、建築物的特色及文化價值等面向來看，瑾園都是值得被保存下來的歷史建築。

黃慶聲表示，林子瑾文學修養很高，當時是重要詩社霧峰「櫟社」的成員。櫟社及蔣渭水發起的台灣文化協會，都曾在瑾園辦過活動。而現今的台中市大智路，也是因為林子瑾號「大智」，又經過瑾園，才由市府命名為「大智路」，可見林子瑾在台中市的地位。

擔任社區大學古蹟文化資產講師的黃慶聲，曾帶領學員參觀瑾園，他說，瑾園是融合日本和式與閩南風格的建築，外觀類似三合院架構，而建築物內部則採和式特色，中央入口有共同大廳，左右兩邊為對稱的居家空間，後花園很寬大，還有做為工作室及傭人房的附屬建築，建築物基地很四方及完整。

黃慶聲說，瑾園被中市登錄為歷史建築後，目前還有林家後代住在瑾園，其中擁有土地所有權的林子瑾後代想要開發土地不受限，而向市府提起行政訴訟，得知市府敗訴，他很擔心這座珍貴的歷史建築不保，但是土地開發利益太大了，他建議市府可以考慮兩全之道，是否可以採容積移轉或價購方式保留瑾園。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市政府表示，文資處於民國107年7月公告瑾園登錄歷史建築，土地所有權人隨即在107年8月提出訴願，經文化部於同年11月駁回後，續提行政訴訟，全案歷經駁回、上訴、發回更審等程序，台中高等行政法院在去年判決本案行政處分撤銷，文資處已提出上訴，目前由最高行政法院審理中。

至於台中高等行政法院更審見解認為，審議會組成不合法，市府指出，文資處均依文化資產保存法相關規定組成審議會並辦理審議，於上訴狀中陳述。鑑於此案非特殊個案，而為全台普遍通案問題，建議中央應針對文化資產保存法妥慎修法，才能有效兼顧人民私有財產權保障及文化資產保存再生。（編輯：郭諭儒）1130309