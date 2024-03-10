戲曲新秀上街去 大稻埕青藝節戲碼未演先轟動

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（中央社記者王寶兒台北10日電）大稻埕戲苑2日起推出青年戲曲藝術節，今天由明華園總團、唐美雲歌仔戲團等參與演員們踩街遊行，經過迪化街、永昌街、民樂街等地炒熱活動氣氛，也讓即將上陣戲碼未演先轟動。

今年大稻埕青藝節邁入第10屆，以「十年拾藝念 青春集大埕」為題，展現青年藝術家對傳統戲曲藝術的新詮釋與創造力，今天舉行開幕記者會前，特別安排今年參演表演團體踩街遊行，包含明華園總團「旗亭風雲－盜情」、唐美雲歌仔戲團「無勝英雄」、中華王金櫻傳統文化藝術協會「乘鳳快婿」等參與演員。

這場踩街遊行活動從大稻埕戲苑出發，遊行結束後返回大稻埕戲苑9樓劇場，並進行開幕記者會。特別的是，今天記者會還開放民眾索票參加，票券一開放立刻被民眾一掃而空，反應熱烈。

台北市藝文推廣處透過新聞稿表示，希望能藉由這場踩街遊行活動，讓大家更注意到大稻埕青藝節及大稻埕戲苑，並讓更多人接觸到表演藝術活動。大稻埕青藝節創辦以來，已成功首演超過20齣新戲製作發表，包括歌仔戲、京劇、崑劇、客家戲及布袋戲等劇種，並引起許多迴響與討論。

今年活動包含明華園戲劇總團、中華王金櫻傳統文化藝術協會、唐美雲歌仔戲團－青年團、五洲勝義閣掌中劇團、金鷹閣電視木偶劇團等團隊參與。藝文處指出，今年共有4檔劇場新製首演、2檔掌中戲戶外新作，還有2場廣場藝文活動，有劇場活動也有免費戶外演出。

大稻埕戲苑青年戲曲藝術節即日起至4月14日於台北大稻埕登場。（編輯：張雅淨）1130310

大稻埕戲苑第10屆青年戲曲藝術節熱鬧開跑，10日並舉辦宣傳記者會，中華王金櫻傳統文化藝術協會現場帶來劇碼「乘鳳快婿」精彩橋段，邀請大家一起來看戲。中央社記者張皓安攝 113年3月10日