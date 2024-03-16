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日本佚失琉球國王肖像畫 美國尋獲歸還沖繩縣府

2024/3/16 17:40
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本沖繩縣政府昨天表示，被認為在太平洋戰爭末期沖繩戰役中佚失的琉球國王肖像畫「御後繪」，已在美國尋獲並歸還縣府。這是第二次世界大戰後首度確認有「御後繪」實體畫作。

日本朝日新聞及讀賣新聞報導，「御後繪」是代表琉球王國的珍貴文化遺產，研判將成為研究美術史及文化史的重要線索。專家認為，這次歸還沖繩縣的文物，「是可與國寶匹敵、具極高價值的資料」。

美方歸還沖繩縣政府的「御後繪」共有6幅，其中2幅分別描繪琉球王國第二尚氏王朝第13位國王尚敬王（1713年到1751年在位）及第18位國王尚育王（1835年到1847年在位）。

日本目前雖然留有大正時代拍攝的「御後繪」黑白照片，但這次是首度可以確認實際作品的色彩。

「御後繪」是由琉球王國畫師所繪，在長寬都超過150公分的畫作中央，為展現國王權威會把國王畫得特別大，一旁的臣子則畫得相對較小，是其繪畫特色之一。

沖繩縣政府認為「御後繪」等文物很可能被人趁著沖繩戰役混亂期間帶離沖繩，因此在2001年申請將文物登記於美國聯邦調查局（FBI）的盜竊美術品名單上。

到了2023年，沖繩縣政府透過日本外務省接獲找到包括「御後繪」在內22件文物的聯繫消息，再藉由高解析度照片進行確認，最後在今年3月14日實現文物返還。

沖繩縣知事玉城鄧尼昨天於記者會上說，非常高興能真實感受到琉球王國時代的沖繩瑰寶回歸。沖繩縣政府接下來將在詳細了解文物損傷狀況的同時，檢討是否對外公開展示。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1130316

#日本
#沖繩縣
#第二次世界大戰
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