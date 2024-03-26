韓國授權音樂劇Let Me Fly登台北水源劇場 唱出沒能實現夢想的人生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北26日電）C MUSICAL製作與韓國製作公司ProsLab合作，推出韓國授權音樂劇Let Me Fly中文版；C MUSICAL製作藝術總監張芯慈表示，故事說的不是為夢想拚搏的大家，「而是沒能實現夢想的我們」。

韓國音樂劇Let Me Fly以人類登月的記憶開始，訴說1969年阿波羅11號發射的同一天，青年裁縫師邱南原收到夢想中的時裝學院錄取通知，與愛人朴靜芬相約開始新生活後，卻在一夕間發現自己來到2020年，失去歲月、夢想與愛人的他，決定開始探索未來。

根據C MUSICAL製作提供的新聞資料，Let Me Fly曾讓知名演員朴寶劍毛遂自薦出演，成為他第1部音樂劇出道作品；這齣音樂劇由音樂劇「小王子」的導演李大雄、韓國知名音樂劇「洗衣」的作曲家閔燦鴻聯手，2023年獲得韓國音樂劇大賞「最佳作曲」、「最佳男子新人」、「年度最佳作品獎」。

韓國音樂劇Let Me Fly中文版8名台灣卡司由大甜、陳品伶、鍾琪、李玲葦、蔡邵桓、鍾政均、李梓揚、許博維擔綱，4人一組搭配。李大雄表示，音樂劇Let Me Fly從作品發展至今5年，來台灣演出前已經經歷韓國首演，逐漸成熟，「這次在排練過程依照台灣演員的特質，給了精確指示，希望讓演出層次更豐富」。

張芯慈表示，這次8名台灣音樂劇演員帶來16種演出組合，期間還加碼韓國原版卡司跨海來台演出3場，直接將首爾大學路搬到台灣，「很難得能看到台灣和韓國雙版本卡司同時演出，這次我們直接將演出音樂劇聞名的首爾大學路帶進水源劇場，台灣觀眾不用出國，就能觀賞韓國原版音樂劇。」

韓國音樂劇Let Me Fly中文版即日起演出至4月14日，地點在台北水源劇場。（編輯：陳仁華）1130326