彰化新登錄2傳統工藝 葉志誠、柯錦中獲認定保存者
2024/3/29 21:41（3/29 21:56 更新）
（中央社記者鄭維真彰化29日電）彰化縣文化局今天公布新增登錄「柴燒泥編塑」及「神明紙帽」為傳統工藝項目，並分別認定藝師葉志誠、柯錦中為保存者。
彰化縣傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者審議會113年度第1次會議昨天完成審議，文化局今天發布新聞稿指出，台灣柴燒窯逐漸變少，泥編紋樣技法具特殊性，柴燒泥編塑作品兼具稀有性與藝術性，為台灣早期鄉土題材，具有地方特色，值得肯定並保存。
葉志誠高中畢業後，即投身南投窯陶藝學習，之後創立田中窯，策劃開辦陶藝相關課程，並培訓多名陶藝師長期舉辦柴燒技法研習營，致力於陶藝推廣傳承，迄今仍創作不輟。
另外，神明紙帽工藝長期存在台灣民間粧佛工藝中，工巧藝精，具有藝術價值，且依泉州、福州流派有不同表現。
柯錦中師承泉州派黃必昇，神明紙帽須依神像比例打造合宜尺寸，也須熟悉神格位階、官帽樣式，讓神佛像威儀、莊重。柯錦中曾製作多間知名廟宇神明紙帽，長期擔任相關工藝課程講師。（編輯：唐聲揚）1130329
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