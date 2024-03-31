新北市紀錄片獎公布入圍作品 4月中旬評選優選影片

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（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市紀錄片獎公布初選入圍名單，共有24部作品入圍、「齊柏林環境紀錄獎」6部作品入圍，將於4月15、16及17日比照國際規格辦理公開提案會，評選優選影片。

新北市政府新聞局今天發布新聞稿表示，新北市紀錄片獎邁入第14年了，以實際行動支持紀實影像創作，也期待創作團隊迸發出更多優秀的紀實影像，持續為台灣紀錄片注入新血與活力。今年再度攜手財團法人看見．齊柏林基金會增設「齊柏林環境紀錄獎」，希持續喚起大眾對台灣環境生態議題的關注。

新聞局表示，今年總收件作品數共106件，經初審評審團評選，紀錄片獎共有24部作品入圍、齊柏林環境紀錄獎6部作品入圍，其中，「七股光電啟示錄」作品同時入圍2個獎項，合計29部作品入圍。

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新聞局表示，從各作品企劃中能觀察到不同的生命故事，從故土到離鄉背井，看見人物的生老病死，其題材涉及生態保育、社會議題、多元族群與人文情感等，充分展現多元包容精神。

新聞局表示，將於4月15、16及17日比照國際規格辦理公開提案會，入圍創作團隊將現場提案簡報，經評審提問、答詢，從中選出「新北市紀錄片獎」12部優選影片及「齊柏林環境紀錄獎」1部優選影片企劃案，每部各提供新台幣35萬元的拍攝獎金，及監製工作坊專業講師指導。最後將於決審選出前3名，分別再頒10萬元到6萬元的獎金。（編輯：李錫璋）1130331