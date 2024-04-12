「穿越門中門」經典再現 黃嘉千傳授黃尚禾育兒經

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（中央社台北12日電）果陀劇場邁入第36年，7月起全台巡演驚悚喜劇「穿越門中門」，也是由2007年舊版「開錯門中門」改編翻新後重新推出。今天舉辦宣傳記者會，黃嘉千更現場傳授育兒經給喜獲麟兒的黃尚禾。

「穿越門中門」改編自英國傳奇喜劇大師艾倫．艾克鵬（Alan Ayckbourn）驚喜之作，透過3名女性與一道看似不起眼卻至關重要的飯店連通門，串起懸疑又爆笑的時光之旅。

睽違16年再度執導，導演梁志民表示即便是經典劇目，也將以全新面貌呈現，為觀眾帶來耳目一新的視覺體驗，「希望透過這場觸動心靈的旅程，觀眾將穿梭於舊日與現今的交匯處，體驗不同年代的感動共鳴，也可以感受到劇中只要把握機會就能翻轉未來的信念。」

「穿越門中門」新版由黃嘉千、黃尚禾、盧以恩、陳大天、Albee范乙霏、凱爾主演，梁志民強調6名演員無主配角之分，所有人都很關鍵。

首次參與果陀劇場演出的黃尚禾，太太李千娜順利產下兒子Yellow、晉身新手爸爸，也帶這份喜氣到現場，助攻「穿越門中門」票房長紅。

曾在「淡水小鎮」飾演李千娜媽媽的黃嘉千，則開玩笑說，繼這次和「女婿」合作後，下次搞不好就是和Yellow搭檔，更和黃尚禾分享育兒經，「最重要的提醒就是，小孩子哭就讓他哭，因為你不讓他哭，他就會讓你哭！」逗趣言論笑翻全場。

近期兒少性剝削議題備受關注，身為母親的黃嘉千希望從教育開始，讓大人、小孩都知道法律遏止相關行為，也讓孩子懂得用什麼方式能保護自己。

「穿越門中門」7月26日起在台北表演藝術中心大劇場首演，接著將陸續巡迴台南文化中心、高雄至德堂和台中國家歌劇院大劇院。（編輯：龍柏安）1130412