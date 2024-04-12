郭子乾扮王偉忠不難 模仿生涯金城武最難駕馭

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（中央社台北12日電）演員于子育、郭子乾與王偉忠攜手合作的舞台劇「謝謝大家收看」首輪票房完售，5月起將展開二度巡演。模仿經驗豐富的郭子乾認為扮王偉忠並不難，生涯最困難角色的是金城武。

入行快40年郭子乾，在「謝謝大家收看」飾演王偉忠的分身。他透過劇組分享，在所有扮演過的角色中，最難駕馭的就是金城武。

他回憶，20多歲在王偉忠引薦下參與「連環泡」走紅後，簽下的經紀公司就是福隆製作公司。有天他在公司門口看到一個人走過去，覺得帥到想罵三字經，後來發現原來是剛跟公司簽約的金城武，讓他自豪表示：「算來金城武是我師弟。」

郭子乾以前在「全民大悶鍋」演了500個角色，連曼秀雷敦軟膏罐子上的小護士都能演，他表示，只要掌握住角色特性就能發揮，但心中最困難的挑戰是金城武，因為本尊太帥，就算他完成妝髮、戴上墨鏡，也無法說服自己是金城武，只能硬演。

這次「謝謝大家收看」台北演出場次適逢母親節，王偉忠的媽媽也將到劇場觀看。于子育劇中飾演王忠偉的媽媽，揣摩老太太肢體及說話方式絲絲入扣，更笑說從對白就知道王奶奶真的很幽默。

王偉忠透露媽媽年紀大了還是妙語如珠，很喜歡追劇，本來她不想出門、還緊張地問王偉忠：「我去看戲，到時候得上台嗎？」王偉忠回「不用」後，王奶奶鬆了一口氣說：「那好，不然在樓梯上摔一跤怎麼辦！」讓眾人聽了哈哈大笑，原來王奶奶在擔心這個。

「謝謝大家收看」除了回顧人生前半場在職場的奮鬥，也描寫男人進入初老、上有高堂、下有子女的心情。5月10至12日在台北表演藝術中心大劇院、12月27日至29日於台中國家歌劇院演出。（編輯：陳政偉）1130412