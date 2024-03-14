「媽，別鬧了！」舞台劇版登場 許願券讓亡夫現身

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（中央社台北14日電）故事工廠最新療癒劇場「媽，別鬧了！」改編自Netflix同名影集及作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」，不同於影集，舞台劇版新增舞蹈元素與「萬能許願券」設定，讓瘋狂媽媽的亡夫回來了。

舞台劇版由王琄、湯志偉、陽靚與李劭婕領銜主演，描述中年喪夫的王玫玫（王琄飾演）決定在60歲前再度把自己嫁出去，她的失控及與2名女兒的衝突都起因於「爸爸不在了」，3人被迫與「失去」共處。

王琄透過劇組分享，對憶起失去至親的感受很有共鳴，「生命就像破了一個洞，要花很長時間才能過關，但我一輩子不可能忘記他們。」面對突如其來的死亡，王琄想起最近新聞，「『七龍珠』的畫家走了，他還有很多計畫正要執行，人怎麼會知道明天在哪？所以我覺得有想做的就要趕快做，未來是現在創造的，把握現在最重要。」

這回還在劇裡加入輕魔幻元素，探討「已知自己將離世」的父親觀點，王琄表示，舞台劇跟影集差很大，「兩者要傳達的主要議題不太相同，舞台劇中一家人的樣子和表演質地也都和影集很不一樣。」扮演王玫玫亡夫的湯志偉指出，「媽，別鬧了！」有失去、衝突、療傷、和解、勇氣等很多可以探討的空間，「舞台劇版和影集各有自己相對的詮釋，相信會呈現出更多沒看過的面向。」

「媽，別鬧了！」29日起，在台北一連演出4場，並移師台中、高雄、台南與桃園，售票資訊請洽故事工廠官網與TixFun售票系統。（編輯：李亨山）1130314