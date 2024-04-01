吳念真孫翠鳳上演傳承擂台 陳昭賢曝門禁到30歲

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）綠光創藝董事長吳念真、明華園總團當家台柱孫翠鳳分別帶兒女吳定謙、陳昭賢舉辦講座，談親子合作關係互相爆料。陳昭賢更自曝30歲前還有門禁，靠姊姊沖馬桶聲騙過孫翠鳳在外約會。

綠光劇團與明華園總團日前跨界策略聯盟出「押解」和「散戲」雙戲套票，吳念真與孫翠鳳難得世紀同台，不僅在宣傳記者會上「賣小孩」，讓子女到對方作品客串，日前更舉辦表演藝術傳承擂台講座「100分的文化人，幾分的爸媽？」分享跨世代溝通的甘苦談，吸引逾500名觀眾參與。

綠光劇團透過新聞稿分享，吳定謙與陳昭賢從小受文化藝術滋養，兩人都受父母影響投身於表演藝術產業。

吳定謙從小就常看到爸爸「生劇本」時痛不欲生，甚至向神明許願用自己3年生命換靈感，但現在吳念真還持續創作，他覺得代表這個行業一定有迷人之處。後來吳定謙靠自己考上台大戲劇系，成為科班出身的導演、演員，父子兩人現在是工作搭檔，多次在綠光劇團共同合作。

吳念真幽默分享，他是念會計的，相較戲劇系科班出身的兒子「很業餘」，對方在導演手法總能用聰明簡約的設計解決舞台問題，讓吳念真由衷佩服，吳定謙則讚爸爸工作上是一名「很好配合的歐吉桑」。

孫翠鳳的女兒陳昭賢則是明華園總團執行長，面對表演藝術大師媽媽如何公事公辦，做出讓眾人都滿意的方案是難題。

孫翠鳳則稱讚陳昭賢表現驚艷，明華園總團每年都在嘗試傳統融入創新，讓她忍不住抱怨，女兒上任後大刀闊斧，她熟悉的舞台布景改得很「輕時尚」，「害我的山不見了，原本的石頭也不見，我沒得坐！」不過在演出後觀眾很喜歡這樣的創新，讓孫翠鳳不得不佩服女兒的眼光與創意：「傳統戲曲聽我的。創新，我臣服於她！」

陳昭賢透露母親對她很嚴格，30歲前還有門禁，每天晚上11時前要回到家，於是陳昭賢和姊姊陳昭婷套招，哄騙孫翠鳳先上床睡覺，姊姊等門，隔天姊妹倆套好時間點，姊姊用「沖馬桶」的聲音，蓋過陳昭賢回家的開門聲，這場騙局孫翠鳳竟然是近幾年才真相大白，讓全場笑翻。（編輯：李亨山）1130401

明華園總團當家台柱孫翠鳳（右）的女兒陳昭賢（左）是明華園總團執行長，她日前在表演藝術傳承擂台講座上坦言，面對大師媽媽如何公事公辦，做出讓眾人都滿意的方案是難題。（綠光創藝提供、張大魯攝影）中央社記者葉冠吟傳真 113年4月1日