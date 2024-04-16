陳思宏芬蘭電視台受訪：小說「鬼地方」連結台、芬

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩16日專電）台灣作家陳思宏的小說「鬼地方」今年3月在芬蘭翻譯出版，陳思宏日前接受芬蘭國家廣播公司（Yle）採訪，分享寫作背景與歷程，芬蘭讀者透過「鬼地方」看見台灣與芬蘭相似之處。

陳思宏的小說「鬼地方」今年3月在芬蘭翻譯出版，芬蘭國家廣播公司的「文化雞尾酒」（Kulttuuricocktail Kirjat）節目特別從赫爾辛基跟人在德國柏林的陳思宏連線專訪，15日在芬蘭電視台Yle TV1頻道播出，文字版的報導也於同日刊登在芬蘭國家廣播公司的新聞網站上。

芬蘭國家廣播公司的報導寫道，訪問一開始，陳思宏就很直接的問記者：「芬蘭人信鬼嗎？」陳思宏表示，鬼滲透在台灣的日常生活之中，台灣的鬼文化很豐富，台灣社會還存在著信仰、迷信。

報導中提到，「鬼地方」描述了台灣歷史過去的暴力，也描述了一個家庭的創傷，這本小說寫的是一個家庭中的7個子女各有各的問題，彼此傷害又彼此扶持，而家中過世的成員也參與在這些故事中。

報導寫到，陳思宏來自台灣，曾獲得台灣最重要的文學獎，雖然已在柏林居住了20年，「但台灣的鬼還是活在他的腦海裡」。

報導中表示，「鬼地方」中這些鬼都跟台灣本身的創傷歷史以及集體潛意識有關。台灣從19世紀末成為日本的殖民地，二戰後本要回歸中國，但中國卻發生內戰，國民黨逃到台灣，開始治理台灣。

報導寫到，中國認為台灣是中國的一部分，但實際上，台灣是獨立的。小說中描述的台灣也有其「詭譎」之處，例如書中主角提到，台灣像是個不存在的島。

陳思宏在專訪中表示，那個時期發生了很多血腥的事件，這些歷史上的鬼魂仍然在糾纏，因此他想把這些「鬼」放進小說裡。

小說中提到台灣的極權時期與暴力歷史，如同凌駕一切的父權優勢，也因此小說中充滿了許多令人作嘔的異男角色。

對此，陳思宏表示，在台灣的簽書會中也有一位讀者問了同樣的問題，做為一個作家，他無法迴避這個主題，因為體制中依然存在許多瘋狂的男人，但他也提醒這位讀者，書中描述的是過去的台灣。

陳思宏在專訪中分享，他有7個姊姊，父母為了求子失望了7次，而他的同志身分讓他成為了家庭裡第8個令人失望的女兒。在很保守的社會成長並不容易，陳思宏透露，他在成長過程中，常常被霸凌。

然而，現在的台灣跟過去已經不一樣了，陳思宏告訴記者，台灣有位女總統，也是亞洲第一個通過同性婚姻的國家。

報導最後，記者提及台海緊張的局勢，陳思宏表示，他擔心中國會侵略台灣，他很害怕烏克蘭的狀況會在台灣重演。他也表示，在歐洲，他看到許多虛偽的情形，歐洲支持民主，但遇到台灣，歐洲的支持似乎都會打折。

這篇報導意外引起了芬蘭讀者對於台灣情勢的討論，有讀者在報導下留言表示，台灣的處境跟芬蘭很相似，都面對一個獨裁又具有侵略性的鄰國，也都曾被另一個鄰國殖民，芬蘭人應該多認識台灣。

陳思宏受赫爾辛基文學節（Helsinki Lit）邀請，將於5月25日進行文學講座。（編輯：周永捷）1130416