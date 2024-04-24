傳藝師吳登榮、黃却銀 獲屏東認證恆春民謠保存者

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）2位年過7旬的民謠傳藝師吳登榮、黃却銀，長期投入恆春民謠文化推廣，23日獲屏東縣政府文資審議通過，登錄為屏東縣傳統表演藝術「恆春民謠」保存者。

屏東縣政府文化處表示，72歲的吳登榮師承恆春民謠大師陳達、朱丁順，為當代恆春民謠代表人物，能將「思想起」曲調做即興創作與發揮，保留恆春民謠彈唱技巧，也能自行詞曲創作，演唱及彈唱能力極佳，還擁有自製月琴、撥弦器等手藝。

77歲的黃却銀師承吳燦坤，她擅長將生活經驗融入詞曲創作，作為心情抒發。熟悉恆春民謠傳唱方式，以宏亮動人的歌聲唱「牛母伴」，常唱得聽者熱淚盈眶。

文化處今天新聞稿表示，兩位傳藝師彈唱人生歷練，也唱出對土地情感，除了每年參與半島歌謠祭演出，更走進校園、社區、社團等，致力於民謠傳承、推廣，傳授有關恆春民謠及月琴技藝，讓恆春民謠開枝散葉、世代傳承。

兩位傳藝師今天啟程赴美演出，獲知登錄恆春民謠保存者相當開心，表達希望藉民謠音樂劇「半島風聲相放伴」站上國際舞台，讓世界聽見台灣、聽見屏東。（編輯：孫承武）1130424