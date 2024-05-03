台裔女性指揮家歐洲發光 林沂蓁返台客席國台交

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）台裔女性指揮家歐洲發光，林沂蓁是其中之一，今年她應國立台灣交響樂團之邀返台與樂團合作音樂會，她表示現在女性指揮家越來越多，「我希望我是以能力被邀請，而非性別。」

根據國台交發布的新聞資料，林沂蓁這次與國台交合作，上半場將帶來芬蘭作曲家西貝流士的「芬蘭頌」與芝加哥交響樂團首席陳慕融擔任獨奏的「小提琴協奏曲」。下半場則將帶來法國作曲家拉威爾的「鵝媽媽組曲」與「西班牙狂想曲」。

林沂蓁表示，這次的曲目上下半場各以一名作曲家曲目為重心，「西貝流士與拉威爾這兩位作曲家相同之處，就是非常擅長表現交響樂團的音響與音色。」林沂蓁說，西貝流士的配器法非常獨特，尤其擅長展現渾厚低音；拉威爾就是聲音的魔法師，可以讓觀眾聽到樂團的聲音從暗黑到明亮的過程。

國台交團長劉玄詠表示，越來越多的台灣年輕指揮家在世界舞台上發光，林沂蓁就是其中之一，雖然年輕但身手不凡，充滿熱情的舞台爆發力，令人期待。

林沂蓁表示，現在有很多電影都在介紹女性指揮家，也常常看到以女性指揮為主題的音樂會，「但我希望我被邀約被看見，是因為實力而非性別。」林沂蓁說客席樂團第一件事就是得先「掃描」一下樂團，快速了解樂團，「我覺得指揮的手勢很重要，指令清晰，可以讓每個團員快速進入音樂。」

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林沂蓁自小移民維也納，原本專攻鋼琴和小提琴，之後成為指揮家，曾受梅塔（Zubin Mehta）、海汀克（Bernard Haitink）以及辛曼（David Zinman）等人指導。2020年秋到2023年冬天，林沂蓁擔任德國柏林德意志歌劇院的駐團指揮，現在則選擇自由接演，繼續積累各種演出經驗。

「林沂蓁、陳慕融與國台交」音樂會將於5月4日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，5月5日在國台交演奏廳舉行。（編輯：龍柏安）1130503