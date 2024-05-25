朱宗慶打擊樂團將赴巴黎演出 世界巡演提前開打

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）睽違22年，朱宗慶打擊樂團將前往法國，在巴黎夏沃音樂廳舉行音樂會。朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶說，除了為7月巴黎文化奧運台灣館加溫，這次巴黎演出也讓世界巡演計畫提前開打。

朱宗慶接受中央社記者專訪表示，這次巴黎演出是個難得機緣，原本法國有主辦方極力希望可以引進擊樂劇場「木蘭」，但成本實在太高；後來修正節目內容，又受到文化部補助與全科科技慨然贊助，讓團隊「如虎添翼」，要把這次國際演出做到最好。

朱宗慶說，上半年樂團受邀去奧克蘭藝術節，再加上6 月22日巴黎夏沃音樂廳（Salle Gaveau）這場Energy∞Infinite音樂會的售票演出，也意外讓朱團原本計畫在2026年才開始的世界巡演，提早開「打」。

巴黎這場售票音樂會消息一出，已經讓法國各校擊樂系、台灣音樂學子與台僑通通動起來，希望親炙演出，感受朱團舞台上爆發的擊樂魅力。

這次巴黎演出曲目6首有5首曾在2022年美國舉辦的國際打擊樂節會（Percussive Arts Society, PAS）演出，獲得熱烈迴響，包括傑納‧科申斯基（Gene Koshinski）的「超越彎折」、艾曼紐．塞瓊奈（Emmanuel Séjourné）的「吸引力之二」、盧煥韋的「探」、張瓊櫻「射日」與高瀚諺的「菜市仔」。

另外一首作品嘉荷．雷瓦提（Gérard Lecointe）的「三部曲」，也是朱團音樂會必聽曲目之一。朱宗慶表示這次有3首曲目是由台灣作曲家創作，其中「探」和「射日」是六支琴槌的木琴演奏曲，由資深團員吳珮菁和團員戴含芝擔任主奏，展現了樂團在六棒演奏技巧上的高水準。

朱團跟法國淵源很深，早在1998年朱團就受邀參加法國巴黎夏日藝術節，2001年則受邀法國38度獅吼藝術節巡演格勒諾勃、烏蘭以及安錫等地；同年也與世界知名法國史特拉斯堡打擊樂團合作，成功演出「蛇年的十二個陰晴圓缺」，也經常舉行深度交流跟講座。

朱宗慶表示，樂團自1986年成立至今，已走訪35個國家，就要邁入40年，「樂團過去將近3百首委託創作，現在正在整理這些作品，希望整理出5到10套國際巡演曲目，與世界擊樂接軌之外，也能彰顯樂團獨特藝術語彙」。

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今明兩天朱團在台中國家歌劇院與衛武營音樂廳舉行第2季音樂會「打擊樂與他的好朋友們」，緊接著文化部「庄頭劇場」6月1日邀演全本擊樂劇場「木蘭」赴宜蘭中興文創園區戶外演出，朱團演出可說馬不停蹄。

朱宗慶說一接一場的排練與上台，其實團員都繃到最極限，但大家都不喊累，「我想是音樂上可以讓團員們得到滿足感，只要愛，就會珍惜每一次演出機會」。面對忙碌扎實的巡演行程，朱宗慶要跟團員叮嚀：「演出非常多，請大家保重身體。」（編輯：方沛清）1130525