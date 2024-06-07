新古典室內樂團跨界聲景 「極境尋光」聽江賢二

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）以藝術家江賢二創作為素材，新古典室內樂團醞釀3年，推出「極境尋光」聲景紀實音樂劇場，透過音樂、舞蹈、舞台裝置到多媒體，重新延伸江賢二作品中屬於台灣的人文精神。

新古典室內樂團藝術總監陳欣宜今天在記者會上回憶，第1次看到江賢二畫作，「內心悸動到難以形容，就是遇到對的人的感覺」。江賢二熱愛古典音樂，從作品中可以感受到一種流動感，「我特別喜歡他作品裡的人文精神，在自己的文化地景裡感受美的觸動。如果說藝術淨化人心，那就是江賢二。」

經過多年研究做功課，陳欣宜以江賢二「巴黎聖母院」、「百年廟」、「比西里岸之夢」等創作發想，藉由「光」的啟發，探索人與精神性空間以及大自然土地之間的對話，進而啟動對人生本質的探索與追求。今天彩排做片段演出，音樂舞蹈加上多媒體在舞台上相互交融，展現了跨界而和諧的難得美感。

陳欣宜說，近年新古典室內樂團積極以實驗「音樂混成畫」的概念，希望創造出充滿想像與色彩的音樂展演形式，在結合科技的同時，也希望能維持江賢二原作中所帶有的溫度及筆觸。

這次幕後團隊包括安娜琪舞蹈劇場藝術總監謝杰樺擔任導演；音樂結合聲景素材與電聲元素，委由留法作曲家邱浩源、留奧聲音藝術家張晏慈共同創作；影像設計是李國漢，燈光設計為鄧振威，小提琴家蔡耿銘、陳依廷在內的新古典室內樂團和許程崴製作舞團共同演出。

建築師趙建銘說，舞台設計以江賢二的畫作作拆解，「江賢二的作品有延伸性，不會被限制在畫框內，他使用的媒材從鋼材到衛生紙，邊界模糊，這也啟發我們的舞台設計靈感」。

趙建銘表示，整場演出可以說是一個領受藝術祝福再淨化的過程，「很希望觀眾可以跟隨著舞者深呼吸，步調會慢下來，讓身體舒服」。

「極境尋光─走進江賢二」聲景紀實音樂劇場將於6月8日到9日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：管中維）1130607