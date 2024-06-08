蘭陽女中首名男學生 周子超赴英闖蕩躍升一流舞團首席舞者

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（中央社記者陳韻聿倫敦特稿）觀眾席響起如雷掌聲，來自台灣的舞者周子超向滿座1500多位觀眾深深鞠躬。他是英國伯明罕皇家芭蕾舞團首席舞者周子超，從來不愛比賽，如今卻是台灣罕見的國際一流芭蕾舞團首席舞者。

伯明罕皇家芭蕾舞團（Birmingham Royal Ballet, BRB）4月底在倫敦「沙德勒之井」（Sadler's Wells）劇院推出經典舞碼「睡美人」（Sleeping Beauty），周子超在其中一場擔綱演出王子。

沙德勒之井是英國「皇家芭蕾舞團」（The Royal Ballet）的發源地，與英國舞蹈藝術的發展緊密相關，也是各國舞團有野心征服的舞蹈殿堂。BRB原本是「沙德勒之井劇院芭蕾舞團」，也是英國皇家芭蕾舞團姐妹團。多數評論給BRB的「睡美人」4顆星以上（滿分5顆）評價。

周子超不是唯一在英國闖出一片天的台灣優秀舞者，但能在文化素養、技巧、體態等多方面都具高門檻的國際芭蕾舞界成為一流舞團的首席舞者（principal dancer），確實難得。

1985年生於宜蘭市，周子超8歲左右加入蘭陽舞蹈團「芭蕾專修班」，當時是全班唯一男生。

那時候的他最期待每週五到週日，與同學一起搭40多分鐘的「娃娃車」到羅東學舞，接受舞團特別聘請的來自不同東歐國家的老師指導，浸淫於俄羅斯芭蕾學派瓦岡諾娃訓練法（the Vaganova method）。這套「擇優」融入法式和義式特色的訓練法講究身體每一個細節在技巧、美學、情感表達、角色形塑等方面，既精準俐落，又層次豐富、具飽滿細膩張力的表現。

記者問他，儘管國際芭蕾舞界有越來越多亞洲舞者，他是否曾覺得至少在肢體條件，亞洲人相對缺乏優勢。

周子超很快回應：「從來沒這麼想過。」他說，在蘭陽舞蹈團的東歐系訓練讓他從不懷疑自己有何「不如人」之處、或者鑽牛角尖和其他人比較，而是專注於不斷挑戰自己對自身潛能的認知、思考如何全面釋放與展現自己。

他說：「要讓自己看起來很大或很小，都是可以掌握的。」

身為班上唯一男孩，周子超說，他當時很開心可以在蘭陽舞蹈團「什麼都學」，男、女舞者技法全盤接收。他後來曾短暫就讀蘭陽女中、當時宜蘭唯一的舞蹈班，成為該校1938年創設以來第一位男學生。

周子超透露，在蘭陽舞蹈團學舞時期，曾有老師認為他頗具才華，提議帶他到俄羅斯發展。

來自俄羅斯的艾拉（Alla）是周子超當時的指導老師之一。一名曾應邀參訪舞團、同樣出身東歐的艾拉昔日友人向中央社證實，艾拉當時對周子超讚譽有加，直說他「前途不可限量」。

然而，當時是動盪的1990年代，周子超不過10歲左右。父母認為，前往俄羅斯，風險太大。

英國伯明罕皇家芭蕾舞團4月底在倫敦「沙德勒之井」劇院演出「睡美人」，駐英代表姚金祥（左2）、文化組組長（右1）應邀觀演，演出後與舞團首席舞者、來自台灣的周子超（右2）合影。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年6月8日

不過，父母一向大力支持周子超對舞蹈的熱情，在他進入高中前，就曾讓他遠赴澳洲短暫習舞。在蘭陽女中讀高中時，老師告訴他，若想成為專業舞者，最好出國學習，而且要趁年輕盡快。

2003年，他進入澳洲國家芭蕾舞學校（The Australian Ballet School）、獲全額獎學金，並提早一年畢業，於2005年直接應邀加入澳洲芭蕾舞團（The Australian Ballet）。2011年，他轉而投效BRB。

在澳洲就讀的第一年，周子超獲推派參加日本舉辦的亞太國際芭蕾舞比賽（Asian Pacific International Ballet Competition），奪得金牌。

赴澳洲就學前，周子超在台灣從未參加比賽，也對比賽沒興趣。他說，「我只想要好好跳舞」，「第一次比賽就拿第一，真的是誤打誤撞」。那是周子超第一次、也是最後一次參賽。

來自台灣的周子超是英國伯明罕皇家芭蕾舞團首席舞者。他接受中央社採訪時說，國際舞台看的是實力，出身背景或從小參賽得過多少獎，都不是重點，一切都是舞台見真章。（伯明罕皇家芭蕾舞團/Andrew Ross提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年6月8日

他告訴記者，台灣社會有必要調整思維，盡可能不要執著於參賽和名次、獎牌數。在國內為分數爭得眼紅、為了比賽而急就章片段式地學習、鑽營如何「討喜」演出，這不但可惜了個人對舞蹈的愛好，也忽略外面廣大的世界有太多可能性值得探索，有太多或許令人意想不到、「一山還有一山高」的人才。

周子超說，若汲汲營營於參賽，就無法好好表達自己的想法、說好自己的故事。對專業舞者來說，能夠「登台演出」才是最重要的事。

登台演出、以及能夠登上什麼樣的舞台演出，需憑實力。舞台可以很殘酷；能夠在舞台上發光發熱多久，往往也與實力有關。

周子超說，國際間即便是芭蕾舞界，都有各色各樣的人競爭，「大家看的是實力，不是你從哪裡來」。不僅是出身背景不是重點，在「一出手就知有沒有」的國際舞台上，也不會有人追問，舞者自小學時期拿過多少獎。

他提到，在台灣，有才華的舞者很多，但受限於教育體制和社會文化，往往必須讀完大學。

周子超19歲就加入專業舞團，但在台灣，大學畢業已20多歲。他直言，20多歲才參加國內外專業舞團徵選，真的「有點晚」。許多人最後可能從事教職，但這其實不過是進入封閉的人才循環、容易一再走前人老路。

他希望台灣有像西方常見的專業舞蹈學校，讓有才華、有熱情的人好好學舞，18、19歲畢業就有機會在國際舞蹈界闖蕩。

他也很期待台灣能有自己的國家級芭蕾舞團。周子超認為，作為大型綜合型藝術，芭蕾是深具感染力、超越國界與語言藩籬，能引發大眾興趣、吸引不同背景人士的文化交流媒介，囊括舞蹈、音樂、戲劇、服裝設計等多樣元素，各有看點。

國家級芭蕾舞團可以為「台灣走向國際」添力。周子超說，台灣眾多優秀舞者也將因此有更多「專心跳舞」的空間，不需為兼職焦頭爛額。

30年前，周子超只是個愛跳舞的小孩，夢想成為全職專業舞者。如今他由宜蘭躍升世界舞台，最想看見的依然是有更多台灣舞者能像他一樣，不只能夠每天「好好跳舞」，更舞動國際。（編輯：郭中翰）1130608