亞太表演藝術中心協會年會重返台灣 聚焦AI挑戰

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）亞太表演藝術中心協會年會睽違12年重返台灣，由台北表演藝術中心主辦，9月登場，聚焦全球表演藝術場館面臨的傳統創新、在地連結、場館永續及AI技術挑戰。

亞太表演藝術中心協會（AAPPAC）致力於亞太表演藝術中心場館間的藝術交流，目前有來自20個國家的82個場館會員，是亞太地區深具影響力的表演藝術國際組織。

北藝中心今天發布新聞稿，2024年會主題為「小心間隙，挺進前行」（Mind The Gap, Lead The Path），思考如何面對當今表演藝術的挑戰，同時擁有足夠知識與能量向未來持續挺進，將於9月4日至6日舉辦，為期3天活動包含1場專題演講、4場大型論壇、開閉幕表演及「台灣表演藝術櫥窗計畫」（Showcase）。

針對每個議題，年會團隊邀請劇場及組織重要領導人與談。在AI如何應用在劇場部分，邀請Google文化藝術專案經理卡薩（Pierre Caessa）分享與英國編舞家韋恩‧麥葛瑞格（Wayne McGregor）合作開發舞作LIVING ARCHIVE的創作歷程。

這件作品透過編舞家數百小時的編舞紀錄影片及舞團成員的獨舞影片素材，訓練出1套AI編舞系統，改變過往編舞家的創作方式。

年會期間也規劃2項系列活動，包括由AAPPAC會員報名呈現的「新作探索」，及由台灣表演藝術團隊輪番登場的Showcase。前者為會員搭建1個尋求國際合作的平台，提供各國藝術家或團隊分享開發中的潛力新作提案；後者則讓來自各地的策展人認識台灣表演藝術脈動，預計共有6場、12組團隊的選粹呈現。

近2年造成劇場搶票熱潮的躍演劇團「勸世三姊妹」、莎士比亞原著劇本經典改編的窮劇場「母親．李爾王」等，演出型態包含音樂劇、當代舞、傳統戲曲，將展現滿滿台灣表演藝術能量。

年會開幕表演則由「桑布伊 X 布拉瑞揚舞團」及舞蹈空間舞團「碎月」擔綱，閉幕演出為同黨劇團的「父親母親」。

北藝中心也宣告，即日起至8月15日年會開放報名，除了會員外，國內表演藝術團隊與文化機構報名，參與者可在年會期間免費觀賞開閉幕演出及Showcase。（編輯：管中維）1130614