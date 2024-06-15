「藝的能手」原住民文化資產特展 屏菸展出

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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）「藝的能手－屏東縣原住民文化資產特展」展出7名原住民文資技術保存者技藝與生命故事，今天在屏菸1936文化基地舉辦開展茶會。

屏東縣秘書長邱黃肇崇致詞，感謝原民會與立法院支持，挹注資源在屏東縣原住民文化軟、硬體建設；屏東縣相當投入文化資產保存，目前是全台原住民文化無形文化資產登錄項目最多的縣市，共計登錄26項、41名個人保存者、12個團體；除了保存之外，希望藉由像屏菸這樣的平台，做更好的發展與宣傳。

原民會主委曾智勇表示，感謝文資保存者緊緊抓住文化，讓原住民族不致失根。屏東三地門、霧台、瑪家鄉是全台灣文化底蘊最深的地方，沒有文資保存都就沒有原住民文化；原民會補助屏東原民館經費，推廣原住民族文化保存工作，希望以屏菸1936作文化基地，提升屏東在地原住民族文化典藏、研究與展示價值。

52歲排灣族陶壺技術保存者雷斌（Masegeseg Zingerur）現場感性發言，感謝父親指導，才能以相對年輕的文資技術保存者身分，分享對文化的執著與保存；起初跟著父親研究時父子關係不好，父親專攻琉璃珠製作、也作田調，從1982年起開始古陶壺研究，質疑連族語都不會說的自己無法透徹傳統文化底蘊。

雷斌說，為克服文化基礎不足，從上山採集黏土、篩取、糅土…到燒成、染色、定色等製作細節，花了20幾年作研究，如今也希望文化推廣與傳承是仔細的，將紮實的把陶藝技術，傳承給憂心傳統技藝保存的兒子。

原民會新聞稿指出，包含雷斌在內，這次特展共展示7名屏東縣原住民族傳統工藝技術保存者的生命故事，分別為琉璃珠qata技術保存者雷賜（Umas Zingerur）及江雅蕾（Ankil Kaumakan），琉璃珠為排灣族階層化社會象徵，穿戴琉璃珠服飾能彰顯貴族家族及表示個人階級地位。

魯凱族石板屋技術保存者顏柱有（Cemelresai Galange）、禹招補（Lagai Lagiliwngane）、邱金士（Auvinni Kadreseng）及杜冬振（Kuale Taugadhu）。石板屋建築材料為當地出產的黑灰板岩及頁岩，屋頂鋪設方式仿照百步蛇身上鱗片，建造石板屋需多項專業性技術工法及程序，也展現魯凱族生活文化、藝術特色、社會制度和價值觀。

「藝的能手－屏東縣原住民文化資產特展」以「全心思考並擁有靈巧的雙手，成就完整之人」為命題，6月4日至10月27日在屏菸1936文化基地16號倉庫3樓的屏東原民館展出。（編輯：郭諭儒）1130615

「藝的能手–屏東縣原住民文化資產特展」正在屏菸1936文化基地持續展出中，呈現原民傳統工藝技術保存者作品，展品包含作為排灣族階層化社會象徵的琉璃珠飾品。中央社記者黃郁菁攝 113年6月15日

「藝的能手–屏東縣原住民文化資產特展」持續展出中，15日並舉辦開展茶會，參展藝師、排灣族陶壺技術保存者雷斌（Masegeseg Zingerur）（圖）會後並親自調整作品展示。中央社記者黃郁菁攝 113年6月15日