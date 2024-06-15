文化平權巡演到金門 FOCA馬戲團雨中散播歡樂

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（中央社記者張已亷金門縣15日電）文化部主辦文化平權巡演「庄頭劇場 藝日限定」，今天在金門莒光共融公園展開，儘管下起大雨，FOCA福爾摩沙馬戲團演出仍帶來歡樂感動與勇氣，讓在地居民就近欣賞國家級演出。

文化部發布新聞稿指出，園區文創市集下午2點開始擺設工藝品、設計、手作、生活選物、美食等攤位，還有街頭藝人高超特技雜耍及6組傑出表演團隊接力演出。

文化部政務次長李靜慧及金門縣文化局長呂坤和等人則在活動晚上手持象徵高粱酒瓶的雜耍棒，與全場一起「碰杯」，啟動FOCA福爾摩沙馬戲團的經典作「FOCA海風馬戲派對」，歡樂氣氛感染現場民眾。

李靜慧感謝FOCA去年不畏艱難前往離島澎湖，在颱風中仍創下1萬人觀賞紀錄，今年再度擔任「離島擔當」，為實踐文化平權跨海演出，將歡樂、感動、勇氣散播到金門。

福爾摩沙馬戲團執行長林智偉表示，上次到金門是2018年創下票房完售演出，相隔6年後再來到金門，從昨晚彩排時就感受到民眾期待及開心，不時聽到民眾驚呼「哇，好大的戶外舞台」，也聽見民眾開始打電話呼朋引伴來看表演。

林智偉說，這次演出延續去年派對模式，安排一連串活動，循序將觀眾帶入歡樂情緒；演出結合奇幻華麗舞台布景、驚人肢體炫技、熱力四射舞蹈及歌手演唱、DJ熱歌音樂串聯，給觀眾滿滿熱鬧歡騰，視覺感官精彩刺激演出，讓觀眾直呼「簡直是神級水準的戶外演出」、「太震撼了，每一項特技都讓人目不轉睛」。

文化部表示，以「文化平權」為核心理念，比照國家劇院的規格推動「庄頭劇場」，盼讓民眾能輕鬆在家附近欣賞國家級節目。上半年巡演最終站29日將在嘉義縣大林體育運動公園舉辦，由紙風車劇團演出「唐吉軻德冒險故事，銀河天馬」庄頭限定版。（編輯：郭諭儒）1130615

2024文化部文化平權巡演「庄頭劇場 藝日限定」15日來到第4場次，在離島金門莒光共融公園熱鬧展開，一連串表演自下午開跑，街頭藝人精彩演出吸引民眾目光。（文化部提供）中央社記者張已亷傳真 113年6月15日

文化部舉辦的「2024文化平權巡演」15日航向第4站金門，下午在寶島舞台由金門傀儡戲劇團以「小沙彌下山」揭序幕，經典劇目結合現代音樂，讓觀眾對傀儡戲有了新認識。（文化部提供）中央社記者張已亷傳真 113年6月15日