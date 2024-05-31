紙風車368兒童藝術工程 李靜慧以父母名義贊助

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（中央社記者趙靜瑜連江31日電）紙風車368兒童藝術工程前進馬祖，除連江縣政府支持、采盟文教基金會等單位贊助，文化部次長李靜慧也以父母李文德、黃葉妹之名捐助，李靜慧轉達父親之意，「帶過世母親到馬祖一遊」。

文化部次長李靜慧今天接受媒體訪問時表示，過去她在北藝大藝術管理研究所有實習課，她主動希望負責紙風車的募款，「那次我家人、同學跟好友都被我動員一輪，我還加入小孩的家長會跟大家遊說，最後募款募到20多萬，還差10萬，最後還是紙風車創辦人李永豐幫我處理，讓宜蘭演出順利進行。」

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李靜慧說，這次紙風車到馬祖演出，但是還欠缺行政費用，「我父親看到消息，就問我，那個帶孩子去看演出的團體還欠多少，父親說要以我媽媽的名義捐出。」李靜慧說，她母親2018年過世，父親說趁著這一次捐款，「也像是帶媽媽去看看馬祖，去馬祖玩。」

李靜慧說，今天她帶著父母的心意來到馬祖，看到紙風車在新落成的梅石藝文中心演出，別具意義，「無論是采盟、連江縣政府及全港通一起支持贊助，和紙風車一起用盡心力，真的非常感動，期盼這份精神能夠聚沙成塔，持續傳遞。」（編輯：陳政偉）1130531