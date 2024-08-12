「孟婆客棧」IP登國家戲劇院 前傳呈現多重宇宙

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）金鐘得獎作電視劇「孟婆客棧」推出劇場版全新前傳「孟婆客棧：冥星雙飛俠」，由唐美雲歌仔戲團攜手電視劇版原班人馬蔡振南等人，呈現笑中帶淚的「孟婆」宇宙多重江湖。

由唐美雲歌仔戲團藝術總監唐美雲領軍製作，刻劃協助客人了卻陽間遺憾的歌仔戲電視劇「孟婆客棧」，2022年獲得第57屆金鐘獎戲劇節目創新獎，更創下公視台語台開台最高收視紀錄。

相隔近4年，唐美雲回應粉絲敲碗續作心願，以歌仔戲為基礎打造全新劇場版「孟婆客棧：冥星雙飛俠」，除了電視劇版調皮員工蔡振南、方馨、許富凱、方宥心應邀參與，歌仔戲「鑽石三角」唐美雲、許秀年、小咪與國光劇團當家老生唐文華也登台。

今天在宣告記者會上，唐美雲透露，無論是編劇、編曲、編腔、戲服與場景設計，都是重新量身打造，身旁認識20多年的老友蔡振南說：「人家是大把大把賺錢，唐美雲都把錢大把大把丟出去。」唐美雲笑說，這是她堅持的態度，也是對買票進劇場的觀眾的一個承諾。

全劇延續「孟婆客棧」既有人物、背景設定，描述孟婆客棧老闆萬千帆被指派調查密室失蹤案，失蹤者為將喝湯轉世的冥星歌劇團團長，為尋找失蹤的貴客，萬千帆穿越到書中武俠世界，令人哭笑不得的武林「歪」傳就此上演。

唐美雲指出，電視劇拍攝手法能創造較大的空間，舞台劇版則聚焦在人物的情感上，希望能藉此讓觀眾從幽默趣味的演出裡，探觸平時不敢討論的生死問題，期待人生如何避免留下遺憾。

她分享，許多觀眾曾回饋因看完1齣戲、改變人生觀，甚至有夫妻看完劇團作品「春櫻小姑」選擇不離婚，讓她相當感動。

「孟婆客棧：冥星雙飛俠」將於11月14日至17日在台北國家戲劇院正式登台，唐美雲表示，不少觀眾曾告訴她，因為「孟婆客棧」而了解及喜歡上歌仔戲，期待熟悉的戲迷朋友和新認識的電視劇觀眾都走進劇場體驗，「萬老闆親自招待大家！」（編輯：管中維）1130812

電視劇「孟婆客棧」獲得第57屆金鐘獎戲劇節目創新獎，更創下高收視紀錄，劇場版全新前傳「孟婆客棧：冥星雙飛俠」11月將在國家戲劇院演出，12日在台北舉行宣告記者會，演員們用歌舞表演，介紹孟婆客棧。中央社記者謝佳璋攝 113年8月12日

唐美雲歌仔戲團「孟婆客棧：冥星雙飛俠」宣告記者會12日在台北舉行，唐美雲歌仔戲團藝術總監唐美雲（中）與演員方宥心（左起）、方馨、蔡振南、許秀年（右起）、小咪（陳鳳桂）、唐文華出席宣傳。中央社記者謝佳璋攝 113年8月12日