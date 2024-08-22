本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2026世界棒球經典賽分組出爐 台灣隊須從資格賽打起
首頁 / 文化

郎朗4度任奧運火炬手 訪台音樂會緊扣蕭邦樂思

2024/8/22 09:49（8/22 10:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鋼琴家郎朗傳奧運火炬也傳樂音，7月為巴黎奧運擔任火炬手傳遞聖火，今年11月將訪台舉行獨奏會，展現蕭邦動人樂思。（牛耳藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年8月22日
鋼琴家郎朗傳奧運火炬也傳樂音，7月為巴黎奧運擔任火炬手傳遞聖火，今年11月將訪台舉行獨奏會，展現蕭邦動人樂思。（牛耳藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年8月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）傳奧運火炬也傳樂音，鋼琴家郎朗國際邀約不斷，4月成為首名在好萊塢星光大道留下星印的亞洲鋼琴家，7月為巴黎奧運擔任火炬手傳遞聖火，11月則將訪台舉行獨奏會，展現蕭邦動人樂思。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，郎朗獨奏會曲目包括蕭邦12首「馬厝卡舞曲」與升F小調「波蘭舞曲」；其他還有舒曼的「克萊斯勒魂」以及佛瑞的「孔雀舞曲」。這套曲目除了在台灣演出外，郎朗也將帶去柏林愛樂廳、紐約卡內基廳演出。

音樂會將以佛瑞「孔雀舞曲」開場，郎朗表示，這首舞曲有種魔力，能讓人窺見生命中情感豐沛的層面。緊接舒曼的「克萊斯勒魂」，宛如自畫像般描繪舒曼本人的「性格與追求」，舒曼當時出版這首樂曲時，也將作品獻給他所景仰的蕭邦，為下半場做伏筆。

下半場郎朗選了蕭邦的「馬厝卡舞曲」與「波蘭舞曲」，其中12首精選的「馬厝卡舞曲」既有民謠風情也充滿音樂形式上的挑戰；「波蘭舞曲」作品44則為音樂會帶來動人尾韻。

郎朗這次應奧委會邀請出任巴黎奧運火炬手，也是他第4度以火炬手身分參與奧運，之前3次擔任奧運火炬手分別是在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運及2016年里約奧運。

郎朗鋼琴獨奏會將於11月26日及12月3日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1130822

#巴黎奧運
#蕭邦
#好萊塢星光大道
#里約奧運
#郎朗
#舒曼
舒曼
OpenAI共同創辦人舒曼離職 跳槽至對手Anthropic雙鋼琴家葉綠娜魏樂富策畫 6場音樂會認識舒曼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：