郎朗4度任奧運火炬手 訪台音樂會緊扣蕭邦樂思

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）傳奧運火炬也傳樂音，鋼琴家郎朗國際邀約不斷，4月成為首名在好萊塢星光大道留下星印的亞洲鋼琴家，7月為巴黎奧運擔任火炬手傳遞聖火，11月則將訪台舉行獨奏會，展現蕭邦動人樂思。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，郎朗獨奏會曲目包括蕭邦12首「馬厝卡舞曲」與升F小調「波蘭舞曲」；其他還有舒曼的「克萊斯勒魂」以及佛瑞的「孔雀舞曲」。這套曲目除了在台灣演出外，郎朗也將帶去柏林愛樂廳、紐約卡內基廳演出。

音樂會將以佛瑞「孔雀舞曲」開場，郎朗表示，這首舞曲有種魔力，能讓人窺見生命中情感豐沛的層面。緊接舒曼的「克萊斯勒魂」，宛如自畫像般描繪舒曼本人的「性格與追求」，舒曼當時出版這首樂曲時，也將作品獻給他所景仰的蕭邦，為下半場做伏筆。

下半場郎朗選了蕭邦的「馬厝卡舞曲」與「波蘭舞曲」，其中12首精選的「馬厝卡舞曲」既有民謠風情也充滿音樂形式上的挑戰；「波蘭舞曲」作品44則為音樂會帶來動人尾韻。

郎朗這次應奧委會邀請出任巴黎奧運火炬手，也是他第4度以火炬手身分參與奧運，之前3次擔任奧運火炬手分別是在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運及2016年里約奧運。

郎朗鋼琴獨奏會將於11月26日及12月3日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1130822