「鹽選島滋味」達人帶路 嘗風土物產、聽在地故事

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）許多人吃了一輩子鹽，卻不知道鹽背後的歷史，以及和在地息息相關的人與事，專書「鹽選島滋味」由達人帶路深入台灣各地，品嘗風土物產、聆聽在地故事，近期出版。

根據遠流出版發布新書資訊，本書由蔡炅樵、林嘉琪、沈錳美、陳靜宜等人共同撰文，介紹7種鹽漬風土物產，探索8位職人的用鹽心法，並深入報導台灣10處鹽場在地故事。

全書分4輯，「輯1：穿越千年時空的鹽」解開鹽的奧祕，介紹鹽在生活、健康、、政治、貿易、宗教等領域所扮演舉足輕重的角色；「輯2：鹽讓風土物產發光」，記錄濁水溪、南投山區、台江海口、蘭陽平原、花東海岸及澎湖海島等地的風土鹹味，了解在地住民如何運用鹽讓地方物產發光。

「輯3：製鹽技藝華麗轉身」介紹台灣10處鹽場與產地的故事，包括布袋洲南鹽場、北門井仔腳鹽田、安南安順鹽田、金門西園鹽場、長濱手炒海鹽、車城鹽窟仔取鹽、綠島珊瑚海鹽舖、鹿港浦田竹鹽、通霄台鹽精鹽廠、七股台鹽鹽山等地，並介紹各自晒海鹽、手炒海鹽等特色技術。

「輯4：職人指尖那一撮鹽」邀請飲食界各領域專家，分享他們的用鹽心法，包括飯店主廚吳健豪運用3.5毫米顆粒鹽醃漬熟成烏魚子，「家之味」烹飪師陸莉莉以鹽創造家常味道的手法，「配飲師」藍大誠公開鹹味搭飲與調飲的祕訣，麵食師傅王嘉平用重鹹與無鹽麵包打開飲食對話框。

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作者之一的蔡炅樵是嘉義布袋洲南鹽場的晒鹽人兼執行長，號稱「洲南鹽承續」，年輕時在報社主跑嘉義海區的地方新聞，蔡炅樵表示「這裡是我的故鄉，也是我重新被文化啟蒙的地方」。

蔡炅樵表示，文化資產如果會讓人感到幸福、值得珍惜，不只是因為「本質上」很美麗、很有歷史價值，而是因為提供了一個具有開創性、開放性的機會，讓許多人去努力、追尋，並且在實踐過程中發現生命以及活著的意義與價值。（編輯：李亨山）1130823