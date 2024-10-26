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台日作家交流座談 黃麗群、東山彰良福岡開講

2024/10/26 19:07（10/26 19:16 更新）
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2024台日作家交流座談26日在日本福岡舉行，台灣作家黃麗群（右2）與日本作家東山彰良（左2）出席暢談創作心得，吸引許多喜愛台灣文學的民眾參加。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年10月26日
2024台日作家交流座談26日在日本福岡舉行，台灣作家黃麗群（右2）與日本作家東山彰良（左2）出席暢談創作心得，吸引許多喜愛台灣文學的民眾參加。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年10月26日
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（中央社記者邱祖胤台北26日電）台日友好交流持續升溫，作家黃麗群、東山彰良今天在日本福岡舉行座談會，暢談創作心得，吸引許多喜愛台灣文學的民眾參加。

根據文化部發布新聞稿，文化部駐日台灣文化中心為宣傳「台灣文學精選」日譯本出版，今、明兩天分別在福岡、東京紀伊國屋書店與行座談會。

新聞稿指出，「台灣文學精選」由吳佩珍、白水紀子和山口守共同編輯，由日本早川書房出版，全3冊，第1冊為「近未來短篇集」，收錄賀景濱、湖南蟲、黃麗群、姜天陸、林新惠、蕭熠、許順鏜、伊格言等台灣作家作品。

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黃麗群今天在座談中表示，小說是人類對於遠方事物的猜想，但現在因為網路及演算法發達，人們已經活在一個「沒有遠方」的時代，小說家想要突破真實，發現新故事，愈來愈不容易，這本選集其實代表台灣30～50年齡層的作者，對於這個世界的回應；而東山彰良也相當肯定這本台灣文學「近未來短篇集」的出版。

明天於東京新宿登場的座談會，將由黃麗群、施叔青「風前塵埃」譯者池上貞子、陳思宏「樓上的好人」譯者白水紀子、編者吳佩珍及山口守等人現身說法，暢談編輯及翻譯選集的過程，介紹台灣文學的魅力。（編輯：李亨山）1131026

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#黃麗群
#東山彰良
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