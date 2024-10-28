唐從聖「莎姆雷特」挑戰「李修國」 圓人生拼圖

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）李國修紀念作品「莎姆雷特」經典版12月起盛大巡演全台北中南劇院，距離演出倒數1個多月，演員們緊鑼密鼓排練，唐從聖慶幸能在劇中扮演李國修的角色，彷彿圓了人生拼圖。

飾演團長「李修國」的唐從聖與蕭東意今天合體排練受訪，唐從聖回憶，以前他是坐在台下的觀眾，心想怎麼有人能把莎士比亞著名的宮廷大戲做得這麼好，「我看到炸掉！你可以看到一群劇中二百五演員怎麼把戲搞砸，甚至連佈景都會垮下來，真的很荒謬，垮下來還要繼續演！」

唐從聖透露，上週才剛結束一齣戲演出，要接下「莎姆雷特」前特別糾結，今年接了7部作品又都是台灣經典劇目，「但因為一直沒機會和國修老師合作，想圓人生拼圖最後一塊。」而能夠在劇本裡和國修老師相遇，他覺得意義重大、責任也重大，「這次我給自己的壓力就是希望能讓年輕觀眾看到不一樣，新的傳承的莎姆雷特」。

尤其唐從聖從小就看國修老師表演，受對方極大影響，甚至從學生時代表演就常被說像看到國修老師，「這對我來說是很大的稱讚，希望大家一定要進劇場看。」

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蕭東意這次是首次參與「莎姆雷特」演出，排練至今，他笑說自己在劇中的每次出場都非常瘋狂，這也是最困難之處，尤其此次演員陣容很堅強，很擔心會跟不上，且道具劍重到不行，對體力和肌力都是一大考驗。不過唐從聖在旁稱讚：「東意的角色太好笑太有爆發力了，他真的是一顆不定時炸彈！」

「莎姆雷特」在1992年由劇場大師李國修以莎士比亞的經典悲劇「哈姆雷特」作為創作改編題材，演出至今超過30年。全劇將於12月7、8日在台中歌劇院大劇院，12月26至29日在國家戲劇院及2025年1月4日在高雄衛武營歌劇院盛大巡迴。（編輯：李亨山）1131028