台文館發表「全臺詩」 1009詩人勾勒台灣400年生活

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（中央社記者張榮祥台南30日電）歷時24年，分成15個階段出版的82冊「全臺詩」，今天在國立台灣文學館發表，整套書涵蓋1009名詩人逾10萬題詩作，不僅是台灣最完整古典詩全集，也勾勒400年來台灣人生活風貌。

台文館今天發表「全臺詩」，這是台灣古典詩最具代表性、史料性及系統性的全套書系，彙集政府、學院及民間共30多名學者專家編纂完成，樹立台灣古典文學里程碑。

台文館長陳瑩芳表示，「全臺詩」反映台灣400年歷史文化，深入日常生活且具現代性，是跨世代閱讀文本及未來延伸應用基礎，也是台灣最完整古典詩全集，讓世界認識台灣文學與歷史。

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台文館指出，「全臺詩」涵蓋1009名詩人逾10萬題詩作，以近400年跨度詳盡記錄台灣自明鄭、清領、日治及戰後各時期歷史、文化與社會生活面貌；這套書不僅收錄台灣本土作家詩作，也納入曾到訪台灣、在台書寫或離台後關於台灣古典詩作。

「全臺詩」涵蓋山川風景、歲時風土、傳說信仰、族群互動、飲食文化、休閒運動等多樣題材，展現台灣各時期人們生活樣貌，也提供珍貴文獻依據，讓研究者得以系統性探討台灣古典詩傳承、地域性特徵及時代特質，擴大台灣文學史書寫視野，開拓台灣文學在全球範疇研究價值。（編輯：陳仁華）1131030