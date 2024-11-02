郝明義鑽研生命靈數 以數字剖析人生電影

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（中央社記者王寶兒台北2日電）「生命靈數」並列占星、八字等大眾漸熟知的命理學，大塊文化董事長郝明義鑽研其道14年，曾為上千人算命，進一步推出著作「用鑽石生命靈數拍好你的人生電影」，以電影比喻生命靈數。

「用鑽石生命靈數拍好你的人生電影」新書分享會昨晚舉行，郝明義表示，他常常聽別人一提到「生命靈數」便會直覺說自己是幾號人，「但生命靈數不只是講幾號人，這反而會錯過生命靈數系統最有趣與最好用的地方。」

郝明義說，生命靈數不講吉凶禍福，不講壽命，在鑽研生命靈數期間，他漸漸體認到那些生命與自己有關的數字，都是代表不同能量，生命靈數是探索、認知自己的工具。他以多面的鑽石，象徵生命靈數系統強調是由多組數字相互影響，並在書中以「電影」比喻取代生命靈數中的專業術語。

例如第1幕、第2幕等，象徵人一生不同階段中的關鍵生命靈數，還有可以作為「導演拍攝手法」解讀的數字。每個數字在生命靈數中都象徵不同意義，在不同面向上供使用者解讀。

郝明義說，與其他可見的生命靈數書相比，最為不同的是他以電影角度構思出「合作系統」，1部電影會有製片、投資方等角色，父母是投資方，合資方也許是配偶或創業夥伴等，他在書中將一一拆解，以生命靈數思考如何尋找這些親密關係。

郝明義也以自己為例，在書中描寫他如何以生命靈數探詢自我人生路程，包含2次婚姻歷程，還有面對出版業變動的感受。他說，探索生命靈數對他來說是種新生，讓他擁有一種全新對待世界的方法，因此才希望出書分享，期望每名讀者都能運用這些數字拍好自己的人生電影。

「用鑽石生命靈數拍好你的人生電影」分享會9日將於台中誠品園道店舉行。（編輯：陳政偉）1131102