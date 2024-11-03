新北市國際紀錄片月登場 31部精選影片免費看

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（中央社記者王鴻國新北3日電）「2024新北市國際紀錄片月」今天登場，新北市政府新聞局表示，這次活動規劃4大主題單元、31部國內外精選紀實影片，提供民眾免費觀看。

新北市政府今天在國家電影及視聽文化中心舉辦開幕特映會，播映今年度金馬獎最佳紀錄片入圍作品「曦曦」，並由導演吳璠率團隊與觀眾映後座談，一起見證紀錄片感動無所不在。

新北市副市長劉和然表示，新北市政府多年來積極推動影視發展，不只在新北，更飛向天際、走向國際，每年也辦理新北紀錄片獎及國際紀錄片月。

他表示，今年在文化部的支持下擴大辦理，參考國際影展採多元多點放映形式，包括國家電影及視聽文化中心、府中15紀錄片放映院、新北市立圖書館總館、中和威秀及板橋秀泰等影城皆可欣賞。

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新聞局長李利貞表示，今年紀錄片月放映作品含括「人物誌：時代洪流中的大小人物」、「自由與真相：驟變的歷史足跡」、「環境與自我：內外交迫」以及「2024新北市紀錄片獎優選作品」4大主題單元，共計31部國內外精選紀實影片，全部免費觀看。

新聞局表示，詳細放映場次及系列活動訊息，請上主題網站（https://www.doc.ntpc.gov.tw），或臉書（Facebook）搜尋「感動，無所不在」。（編輯：唐聲揚）1131103