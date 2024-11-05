2024傳藝中心鬥陣趣 20組特色舞龍陣頭現台北

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北5日電）國立傳統藝術中心主辦的「2024鬥陣趣」，9日以「神龍派對」為主題，邀請全台20組特色舞龍陣頭團隊，包括競技龍、燈泡龍、高蹺飛龍、直排輪舞龍等齊聚台灣戲曲中心交流。

傳藝中心自2021年起持續辦理「鬥陣趣」活動，至今已來到第4年，傳藝中心希望透過「鬥陣趣」展現陣頭藝術的獨特風采與文化價值，使其持續薪傳發展。

今年適逢龍年，「2024鬥陣趣」以「神龍派對」做為主題，呈現台灣多元豐富的舞龍文化。

龍陣表演者攜手操控長達數十公尺的彩龍，隨著音樂節奏靈活舞動，完美呈現團隊合作的力量，這不僅是一場力與美結合的視覺盛宴，也象徵著人們對平安與豐收的祈願。

受邀的20組龍陣團隊中，台南學甲慈濟宮的羅姓角八仙棚龍鳳藝閣由小朋友扮演八仙坐在閣棚上，以人力推動行進，平常只有在學甲慈濟宮的上白礁暨刈香祭典才會出現，今年首次北上參與鬥陣趣活動，更開放讓現場小朋友有機會體驗換裝八仙的樂趣。

近年隨著陣頭文化逐漸進入校園，世代傳承的成果豐碩，今年「鬥陣趣」就有來自國立體育大學、新北市雙溪高中、台南市大甲國小、桃園市公埔國小、嘉義縣柳溝國小等多組校隊參與，呈現新舊交替的傳承，也讓觀眾看到台灣陣頭文化的未來希望。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「神龍派對」重頭戲之一為9日上午10時開始的踩街活動，將從戲曲中心啟行，途經北市文林路，至士林神農宮恭請神農宮、芝山巖惠濟宮、士林慈諴宮3大廟主神後，再繞行至芝山捷運站等多處，最後返回戲曲中心；屆時有10組陣頭團隊參與踩街，各具特色的龍陣將在士林街道蜿蜒前行。

當天下午2時在戲曲中心大表演廳也將舉辦開幕式，由熟悉陣頭文化的藝人許效舜及柯大堡擔任主持人；並於戶外廣場設有「鬥陣市集」，蒐羅以「龍」為主題的各式點心及傳統小吃，例如龍鬚糖、馬卡龍、龍珠糖葫蘆等，民眾可邊欣賞精彩陣頭匯演，邊品嚐特色台灣美食。（編輯：戴光育）1131105