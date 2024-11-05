本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美大選川普賀錦麗民調膠著 若選舉人票平手 新國會決定正副總統
首頁 / 文化

太魯閣牌樓遭卡車撞損 結構未受損將依原樣修復

2024/11/5 11:45（11/5 12:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）太魯閣國家公園颱風後受創嚴重，一輛載運樹枝落葉的大卡車不慎碰撞太魯閣口牌樓，導致「東西橫貫公路」字體掉落。太管處指出，確認結構沒受損，將依文資法規範，按原樣修復。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉今天接受媒體採訪指出，颱風康芮是0403地震之後，太魯閣園區最嚴重的風災，大量倒樹需清理，昨天1輛清運樹枝落葉的大卡車，下山加油途中，疑因卡車上的吊桿沒有完全收妥，碰撞到牌樓橫梁。

林忠杉指出，東西橫貫公路牌樓上方木質橫梁斷裂，「東西橫貫公路」字體掉落，經初步檢視後，認為牌樓主結構並未受損，修復後可恢復使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

太魯閣牌樓是為民國49年5月9日中橫公路通車所建，標高60公尺，主體採三間四柱三樓式，屋簷形式為單檐廡殿頂，上覆金黃色琉璃瓦，是重要地標，94年3月公告為花蓮縣歷史建築。

花蓮縣文化局長吳勁毅指出，牌樓才重新修復過，特殊的瓦、體字都有留下完整工作報告，未來依原貌修復。依文資法規範，太管處將於30天內提報搶修計畫、災後6個月內提出修復計畫。（編輯：郭諭儒）1131105

#中橫公路
#太管處
#太魯閣國家公園管理處
#吳勁毅
#林忠杉
#花蓮縣
#花蓮縣文化局長
延伸閱讀
太魯閣砂卡礑步道、燕子口受損嚴重 重建需7年0403地震後太魯閣重建 無人機雷達輔助判讀邊坡風險一覽無遺花蓮自由行補助加碼 最高可拿5000元颱風康芮颳17級風 合歡山4停車場故障暫停收費
吳勁毅
首屆台灣國際兒少書展114年舉辦 台中任主題城市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：