瑠公圳頭蔡金木宅將拆盼列文化景觀 新北允會勘

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（中央社記者高華謙新北5日電）新北市新店瑠公圳源頭處的蔡金木宅將被強拆，民團昨天到新北市府抗議，呼籲立即啟動暫訂文化景觀。新北市文化局說，將依文資法規定審查、會勘後，決議是否列冊追蹤。

新北市文史學會與新店區居民昨天上午在新北市政府召開記者會表示，瑠公圳圳頭重要地景蔡金木宅因瑠公農田水利會出售水利地，台北地院已命將在11月21日強制拆除。

蔡家後代賴碧珍說，蔡金木宅是瑠公圳圳頭段僅存的日治時期常民建築，見證和美煤礦興衰，蔡宅後方的圍牆外就是煤礦堆置場及鐵道倉庫，連結著萬新鐵路，正對面則是新店車站，外地來的礦工在蔡宅暫住、打拚後，維護瑠公圳河岸綠意，在河岸疏伐疏濬。

賴碧珍表示，過去她就在圳頭這裡玩耍，可以看到當時鐵路遺構，回家時經過萬善同歸祠及瑠公水利會，看著沿河道的老樟樹，延伸至過水橋，至今蔡金木宅仍可清楚指出這些生活地點；但現在蔡宅被高樓圍繞，瑠公圳岸只剩老樟樹，老樟樹已被列為新北市珍貴樹木，但老屋卻岌岌可危

賴碧珍說，民國94年台北縣府曾啟動「瑠公圳改造風華再現工程」，想保存周邊景觀，卻沒有後續，希望新北市府能延續瑠公圳景觀，讓未來的人能遙想過去先民打拚空間，尤其台北市將汀洲路鐵道宿舍指定為歷史建築，難道見證萬新鐵路起點的蔡金木宅無法與台北市的文資有同等待遇嗎。

新北市文史學會理事長夏聖禮表示，瑠公圳新店區圳頭段始自新店溪右岸支瑠公史蹟紀念碑，往北至碧潭大橋涵洞處，約500公尺。

夏聖禮說，此區域自99年經台北縣府活化成為親水公園，包括北新路一段45巷內數株老榕樹、前文山神社淨手台、瑠公圳大樓碑記、圳頭內引水原址、瑠公抽水站遺構、萬善同歸、台北縣珍貴樹木老樟樹、水岸一條龍民居蔡宅、大坪林圳十二甲支圳過水橋遺構等重要地景，建構出瑠公圳特有文史景觀，在目前全台水圳環境與設施群裡獨一無二，是地方珍貴場域。

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新北市政府文化局表示，蔡金木宅先前由新北市文史學會及蔡家後代於104年提報為「歷史建築」保存，並分別於107年及111年2次提出新事證，文化局除邀請文資審議委員進行現勘，也邀請文史學會及建物使用人出席陳述意見，經文資審議委員評估，認為建物屬一般民宅，無建築特色，決定不列冊追蹤。

文化局說，如今收到提報瑠公圳頭為「文化景觀」保存，文化局將依文化資產保存法規定進行法定審查程序，辦理文資保存價值會勘及審查會，決議是否列冊追蹤，如具文資價值，進入登錄審議程序後，將暫定文化景觀。（編輯：龍柏安）1131105