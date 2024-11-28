12強台灣奪冠 高美館30週年藝術不夜城露營6折優惠

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市立美術館30週年「OPEN CAMP 全都露」露營活動，將於12月7、8日登場；高美館今天表示，為慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，今、明兩天限時推出營位6折優惠，歡迎民眾共襄盛舉。

高美館代理館長林羿妏透過新聞稿表示，活動在高美館超過40公頃綠色園區中，打造4大主題場域，並邀請到重量級藝術家與表演團隊共同參與；為慶祝奪冠原價1800元營位，現有6折優惠，只要1080元，配合活動也特別規劃美術館夜間體驗，從白天到夜晚有一系列豐富美學體驗。

高美館表示，「全都露」串連起美術館與內惟藝術中心，以廣闊藝術生態園區作為基地，打造藝術不夜城。12月7日晚間7時將有「美術館夜行」活動，邀請藝術家吳瑪悧擔任夜之啟蒙人，帶領參與者探索高美館大南方多元史觀特藏室「珍珠－南方視野的女性藝術」展。

此外，內惟藝術中心也特別延長開館時間至凌晨1時，民眾可帶著美食，入內體驗「LEARPRINT 內惟聲響實驗」音樂饗宴；「內惟戲院」也精選「霍爾的移動城堡」、「去唱卡拉OK吧！」2部電影。

主辦單位指出，活動也規劃多元藝術展演與互動體驗，包括瑜伽、頌缽音療，以及天文與生態觀察等；今年在巴黎文化奧運大放異彩的「混種亞人」也將登台表演，讓參與者彷彿置身在巴黎文化奧運現場。

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此外，金指山寶鼎佛國寺及社團法人台灣金指山慈善會將在12月28日推出「金指山河．愛護永恆」活動，集結祈福、素食市集、親子嘉年華及無酒精佛系電音派對，以音樂傳達愛護地球理念。

主辦單位表示，活動打破跨年既定印象，白天親子園遊嘉年華，搭配歌手張秀卿、董育君、辦桌二人組馮偉傑表演，以及YOYO台草莓姐姐、卡通救援小英雄見面會；晚上佛系無酒精電音派對，邀請樂團「草屯囝仔」、網紅DJ妖嬌與韓國人氣DJ Jason、Green、38 Sun、Sun B，打造跨文化電音饗宴。（編輯：陳仁華）1131128