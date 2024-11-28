文化部台語內容產製計畫 鼓勵表演藝術助語言傳承

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）以表演藝術助力國家語言傳承，鼓勵表演藝術團隊新製台語表演節目，拓展表演藝術內涵，文化部開放「鼓勵表演藝術台語主流化計畫」徵件，歡迎表演藝術團體踴躍提案。

文化部今天發布新聞稿表示，為推動以表演藝術傳承台灣語言文化，從民國112年起鼓勵表演藝術團體製作或演出以台語發音的表演節目，希望未來民眾想進劇場欣賞演出時，有更多元的語言節目選擇，也期待觀眾透過表演藝術認識台語文化，或進而成為日常語言。

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文化部表示，113年計畫共支持78個團隊於全台演出適合兒少及全齡型台語節目，創作題材來源廣泛，涵蓋傳奇故事、童話、歌謠、兒童繪本及IP動畫改編等，許多表演節目亦跳脫單一表演形式的呈現，而是融合戲劇、舞蹈、音樂、視覺、馬戲、多媒體等藝術元素，讓觀眾感受多樣魅力的台語表演節目。

114年計畫將採線上報名，自即日起至113年12月27日止，開放114年「文化部鼓勵表演藝術台語內容產製計畫」徵件，歡迎團隊以多元題材創作或演出台語表演節目，共同透過表演藝術營造國家語言永續發展環境。（編輯：李亨山）1131128