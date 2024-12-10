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阿美族祭儀保存者莊美梅辭世 文化部將頒旌揚狀

2024/12/10 17:01（12/10 17:16 更新）
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花蓮縣阿美族里漏部落巫師祭儀保存者莊美梅（Epah Akus）（圖）辭世，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。圖為莊美梅身著日常為家戶執行慰靈祭服飾留影。（花蓮縣文化局提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年12月10日
花蓮縣阿美族里漏部落巫師祭儀保存者莊美梅（Epah Akus）（圖）辭世，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。圖為莊美梅身著日常為家戶執行慰靈祭服飾留影。（花蓮縣文化局提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年12月10日
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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者莊美梅（Epah Akus）8日辭世，享壽96歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

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文化部今天發布新聞稿表示，莊美梅出生於1929年，自年輕時即成為祭師（Sikawasay），無論是風雨中或是徹夜不眠之時，都堅守崗位執行儀式，肩負起部落及家戶執行儀式的終身職，實踐對儀式文化的保存及傳承。2009年經花蓮縣政府公告認定為「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者。

文化部表示，祭師（Sikawasay）在阿美族母語有「承載靈的人」、「擁有靈的人」、「富有靈的人」之意，其責任義務包括部落歲時祭儀、為族人祈福消災等。感佩莊美梅長期致力於部落文化傳承，文化部將持續協助阿美族祭師文化的傳承記錄工作，讓這項珍貴的原住民族無形文化資產永續流傳。（編輯：李亨山）1131210

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