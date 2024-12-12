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藝術永續行動論壇 國際講者分享環保創作經驗

2024/12/12 20:49（12/12 20:56 更新）
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台灣視覺藝術協會日前與台灣師範大學美術系合作舉辦「2024藝術永續行動研究國際論壇」，透過線上連線邀請推動綠色藝術活動及永續創作媒材的國際藝術工作者、研究人員等與會，分享實踐藝術永續的心得見解。（視盟提供）中央社記者王寶兒傳真 113年12月12日
台灣視覺藝術協會日前與台灣師範大學美術系合作舉辦「2024藝術永續行動研究國際論壇」，透過線上連線邀請推動綠色藝術活動及永續創作媒材的國際藝術工作者、研究人員等與會，分享實踐藝術永續的心得見解。（視盟提供）中央社記者王寶兒傳真 113年12月12日
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（中央社記者王寶兒台北12日電）追求永續在各領域行業成迫切議題，視盟與台師大美術系合作「藝術永續行動研究國際論壇」，邀請國際組織分享案例，如挖掘更為環保的創作材料、研究媒材污染等經驗，與台灣創作者共同思考。

台灣視覺藝術聯盟今天發布新聞稿表示，「藝術永續行動研究國際論壇」11月28日落幕，邀請深耕環境議題的台灣企業外，也邀請推動綠色藝術活動及永續創作媒材的國際藝術工作者、研究人員，分享實踐藝術永續的心得見解。

論壇上半場集結台灣企業永續先行者，由台師大美術系副教授蘇瑤華主持，邀請曾參加聯合國氣候變遷大會藍區發表的台灣企業O'right歐萊德與談，歐萊德董事長特助林秀玲表示，過去企業出資拍攝解凍格陵蘭、拯救馬紹爾等影像，凸顯氣候變遷的緊迫性和全球化的環境責任。

台師大藝術永續行動實驗室研究員林祈昱則圖解台灣相關政策法令，解析ESG難以降低的資本門檻，呼籲政策制定須注意是否排除視覺藝術獨立工作者。台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘則認為，政府研發單位應投入淨零創作材質的研發與資助。

論壇下半場為國際場，由學者吳瑪悧擔任主持人，與談者包含荷蘭揚凡艾克學院未來材料銀行研究員施魯爾斯（Dorieke Schreurs），他是名畫家，但有感於顏料中的塑膠塗料造成水域嚴重污染，在過去10年深入研究藝術創作中最常用、污染最嚴重的大品牌顏料，並提出替代方案。

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綠色藝術實驗聯盟執行長雅絲敏（Yasmine Ostendorf）同樣針對媒材提出解方，如「菌絲體」可作為綠色材料。而英國多媒體藝術家謝姆沙（Aphra Shemza）則使用回收塑料進行公共藝術創作，並投身兒童及居民社區藝術創作，在生活中實踐以鞏固永續概念與價值。

視盟表示，視盟與台師大藝術永續行動實驗室前期研究、盤點14個國際藝術機構，並透過問卷調查250多份台灣藝術工作者的永續意識，及深度訪談6間代表性個案後，才推展執行本次「藝術永續行動研究國際論壇」。各場次講者簡報及影片已上傳至視盟「永續行動專區」，歡迎民眾關注國內外藝術永續案例。（編輯：李亨山）1131212

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