台日共製 北師美術館再現草間彌生相遇台灣起點

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（中央社記者王寶兒台北19日電）歷經台、日共製，日本藝術家草間彌生作品「圓點的強迫妄想」，21日起再現北師美術館「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」展，這件佈滿圓點的作品26年前在台展出，是不少觀眾認識草間彌生的起點。

國立台北教育大學北師美術館今天舉行「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」展覽開幕記者會，除7顆充滿圓點圖樣的不規則造型氣球組成的「圓點的強迫妄想」外，其餘69組作品均為首次在台灣展出，尤其可見草間彌生早期行為藝術及服裝作品，是展覽一大亮點。

「圓點的強迫妄想」1998年展出於台北雙年展，時任台北市立美術館館長林曼麗擔任此次草間彌生展總策畫，她說，當時「圓點的強迫妄想」是在日本製作、來台展出，這次她們選擇直接在台灣製作，克服許多材料、工法等跨國技術問題，「這是台日合作的新樣態。」

林曼麗舉例，像氣球上的圓點可不是亂點的，而是依據草間彌生製作的模型分毫不差的在台灣重現，圓點均為手工貼上，而非印製，團隊足足花了3個禮拜完成7顆氣球裝置上的圓點。

策展上，林曼麗讓這些氣球佈滿展間，觀眾不只能在展間欣賞作品，透過落地窗，連捷運上的乘客都能看見，「我相信這也是草間彌生的期待，讓作品有更多人可以親近、感受。」而依據日夜光線，這些氣球也會帶來不一樣的視覺變化，打破美術館白盒子空間既定印象。

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這檔展覽奠基於日本青森縣立美術館「從W Collection看草間彌生的軌跡與奇跡」展，多件草間彌生早期作品由W Collection藏家和倉誠治提供，他今天說，草間彌生早年移居至美國，在內心充滿矛盾與糾葛下，面對種族歧視、越戰、公民權運動的新生活環境，創造出充滿緊張與刺激性的作品，這些與社會搏鬥的作品令他深深著迷，他相信草間彌生作品體現混亂時代中的重要價值，就是即使無法一直保持自信，也絕不能停止抗爭。

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」21日起將於北師美術館展出至2025年5月4日。（編輯：李亨山）1131219

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』—W Collection & More 1951-2005」展覽將於21日開展，現場展出日本藝術家草間彌生歷年創作。中央社記者吳家昇攝 113年12月19日

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」展覽開幕記者會19日在北師美術館舉行，展期將自2024年12月21日展出至2025年5月4日，亮點展件包含圓點、網狀標誌性元素。中央社記者吳家昇攝 113年12月19日

國立台北教育大學北師美術館推出「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」展覽，展示繪畫、版畫、拼貼、軟雕塑等近70組作品，19日下午舉行開幕記者會。中央社記者吳家昇攝 113年12月19日

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」展覽開幕記者會19日舉行，21日將在北師美術館正式展出，特別重製藝術家草間彌生1998年台北雙年展作品「圓點的強迫妄想」。中央社記者吳家昇攝 113年12月19日

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」特展開幕記者會19日在北師美術館舉行，搶先曝光21日起正式登場的展區內容。圖為群眾圍觀展品「白色的夏天」與「夜1」。中央社記者吳家昇攝 113年12月19日

北師美術館21日起將正式推出特展「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」，聚焦日本當代藝術家草間彌生在1951年至2005年間的創作，呈現包含畫作「南瓜」在內等70件精選作品。中央社記者吳家昇攝 113年12月19日