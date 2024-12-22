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雲林新住民自創繪本 親身經歷述說越南印尼宗教特色

2024/12/22 16:59（12/22 17:36 更新）
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雲林縣政府與雲林縣社會關懷協會自2014年起推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，由新住民描繪各國獨特風情，2024年則由越南、印尼共5名新住民共同創作繪本「印越宗教信仰」，22日舉辦發表會。 中央社記者姜宜菁攝 113年12月22日
雲林縣政府與雲林縣社會關懷協會自2014年起推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，由新住民描繪各國獨特風情，2024年則由越南、印尼共5名新住民共同創作繪本「印越宗教信仰」，22日舉辦發表會。 中央社記者姜宜菁攝 113年12月22日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣府與雲林縣社會關懷協會2014年起推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，由新住民描繪出各國獨特風情，今年由越南及印尼5名新住民共同創作繪本「印越宗教信仰」，述說宗教特色。

內政部移民署資料指出，雲林縣新住民人數超過1萬7000人，來自中國港澳占53.46%，越南占29.28%、印尼則位居第三，有11.24%。

雲林縣政府文化觀光處今天舉辦新書發表會，新住民創作者謝夢音、潘寶蓉、何采葳、楊佳芯及其女兒張芷萱進行繪本故事分享。

謝夢音表示，印尼官方認證共有6個宗教，雖沒有國教，但都規定每個人都要有一個宗教信仰，甚至要標註在身分證上，同時學校有「宗教課」，由宗教信仰的老師授課、講解經文，是其他國家少見的特色，但每個族群都秉持著toleransi（中譯：寬容、接納），是印尼最重要價值觀。

楊佳芯指出，越南也有拜土地公，不過與財神爺擺在一起，並不是台灣常見的土地公婆一對，而且當地民眾還會讓土地公「喝咖啡」，相信如此會讓錢財滾滾來。

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指導新住民親子共讀繪本創作的張淑貴老師表示，今年主題聚焦宗教信仰，創作者們透過親身經歷與記憶，結合繪本創作技法，展現家鄉宗教文化；經過多次構圖、上色、文字修稿及雙語編輯，最終完成了這本具有文化深度與藝術價值的繪本。

雲林社會關懷協會總幹事賴惠華指出，明年1月起，將安排新住民創作者走訪鄉鎮，與在地居民分享手繪繪本創作故事，讓更多人了解印尼及越南的宗教信仰特色。（編輯：陳仁華）1131222

#印尼
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