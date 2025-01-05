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限定嘻哈團BSB 登WE ARE向台灣電視節目致敬

2025/1/5 18:48（1/5 19:06 更新）
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（中央社記者王寶兒台北5日電）饒舌歌手艾蜜莉在「大嘻哈時代」演唱自創曲「麻克與林送夫」，將歌手馬克、阿法、阿夫寫入歌中，YouTube頻道超過千萬次點閱。文總春節節目WE ARE中，4人將合唱以該歌旋律再編創的詞曲。

SAVAGE.M馬克、FRαNKIE阿法、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI在節目結束後，另組限定嘻哈男團BSB。文化總會舉辦「2025 WE ARE 我們的除夕夜」春節節目，特別邀請BSB演出，而為向今年迎來的金鐘60週年致敬，「寫詞神手」韓森也為BSB於WE ARE舞台演出譜寫新詞曲。

BSB今天齊聚排練，保留「麻克與林送夫」歌曲旋律，歌詞可聽見如「康熙來了」等台灣觀眾熟悉的電視節目。阿夫說，此次登台演出詞曲充滿以前收看電視節目的心聲與回憶，以自身為例，「不可思議的世界」就是陪他長大的節目，希望此次演出能讓觀眾也有共鳴。

談及喜愛的電視節目，馬克說，「瘋神無雙」在他心中是經典；艾蜜莉則一連舉出「全民大悶鍋」、「我猜我猜我猜猜猜」等節目，還會模仿主持人吳宗憲說話；阿法提及以前有部節目叫「狗嘴不吐象牙」，是由饒舌歌手熱狗與大支一起主持，當時便因為節目對不同饒舌歌手留下深刻印象。

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此次WE ARE舞台上將安排舞蹈段落，BSB團員一致認為艾蜜莉的舞蹈實力可以加入唱跳團體。艾蜜莉笑說，自己喜歡做歌，雖然也喜歡跳舞，但「先不要給大家見笑」。

文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於28日晚間7時播出，播出平台包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等；國際影音平台TaiwanPlus將同步以英語字幕播送。（編輯：張雅淨）1140105

「2025 WE ARE 我們的除夕夜」由文化總會製作、三立電視首播，限定嘻哈男團BSB將帶來全新饒舌作品，成員馬克Savage.M（左2）、FRαNKIE阿法（右1）、阿夫Suhf（左1）、艾蜜莉AMILI（右2）5日出席排練記者會，一同合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年1月5日
「2025 WE ARE 我們的除夕夜」由文化總會製作、三立電視首播，限定嘻哈男團BSB將帶來全新饒舌作品，成員馬克Savage.M（左2）、FRαNKIE阿法（右1）、阿夫Suhf（左1）、艾蜜莉AMILI（右2）5日出席排練記者會，一同合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年1月5日
「2025 WE ARE 我們的除夕夜」春節特別節目將於除夕夜播出，限定嘻哈男團BSB排練記者會5日下午舉行，成員馬克Savage.M（右1）、FRαNKIE阿法（右2）、阿夫Suhf（左1）、艾蜜莉AMILI（左2）帶來多首饒舌組曲。中央社記者翁睿坤攝 114年1月5日
「2025 WE ARE 我們的除夕夜」春節特別節目將於除夕夜播出，限定嘻哈男團BSB排練記者會5日下午舉行，成員馬克Savage.M（右1）、FRαNKIE阿法（右2）、阿夫Suhf（左1）、艾蜜莉AMILI（左2）帶來多首饒舌組曲。中央社記者翁睿坤攝 114年1月5日
文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於28日晚間播出，限定嘻哈男團BSB成員馬克Savage.M（左2）、FRαNKIE阿法（右3）、阿夫Suhf（左1）、艾蜜莉AMILI（左3）、作詞老師韓森（右2）、音樂總監2-CHI（右1）5日出席排練記者會。中央社記者翁睿坤攝 114年1月5日
文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於28日晚間播出，限定嘻哈男團BSB成員馬克Savage.M（左2）、FRαNKIE阿法（右3）、阿夫Suhf（左1）、艾蜜莉AMILI（左3）、作詞老師韓森（右2）、音樂總監2-CHI（右1）5日出席排練記者會。中央社記者翁睿坤攝 114年1月5日
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