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文化部預算遭刪減 畫廊協會、視盟籲審慎處理

2025/1/19 18:02
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（中央社記者王寶兒台北19日電）立法院審查中央政府114年度總預算，目前尚有多項針對文化部的刪減及凍結預算提案待協商。畫廊協會、視盟皆對此發表聲明，呼籲應慎重處理，其中文化黑潮計畫預算尤為受矚。

文化部今天表示，目前尚有多項針對文化部的刪減及凍結預算提案待協商，總計刪減約新台幣24億元、凍結52億元，如照案通過，擴及影響最嚴重的將是讓世界看見台灣的「文化黑潮計畫」，共將減列逾14億元。

中華民國畫廊協會對此表示，刪列「文化黑潮計畫」逾14億經費，將重創藝術產業發展。此舉已引起藝術界的高度關注與深切憂慮。黑潮計畫作為推動台灣藝術產業與國際接軌的重要政策，影響不侷限於藝術圈，更涵蓋國家文化品牌的塑造、國際文化交流的推廣及經濟產業的綜合效益。

畫廊協會指出，黑潮計畫過去支持數百場國內外展覽與創作計畫，並帶動藝術品市場成長。經費的刪減意味著國內藝術工作者將失去重要的資源與機會，藝術產業鏈（包含藝術家、策展人、畫廊及博物館）將面臨停滯，甚至萎縮的危機。

黑潮計畫預算若照案刪減，畫廊協會認為，將削弱台灣在國際藝術市場的競爭力，也會對文化與創意產業發展造成長期負面效應。大幅刪減黑潮計畫經費的行動，將削弱公私部門的合作基礎，並減少國際間對台灣文化創意潛力的信心。

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畫廊協會呼籲立法院重新審視此決定，並充分認識到藝術產業在提升國家形象、促進經濟發展與文化價值傳播中的關鍵角色。

視覺藝術聯盟今天則發起連署，邀請民眾發聲。視盟表示，強烈反對立法院針對視覺藝術相關預算的不合理刪除與凍結行為，並呼籲政府與社會各界重視視覺藝術對文化發展、社會進步以及國際形象的重大影響。（編輯：張雅淨）1140119

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