台藝術家許家維「矽晶小夜曲」日本展出 受高度關注

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本森美術館「機器愛情：電玩、AI與現代藝術」展昨天開幕，台灣藝術家許家維接受文化部駐日台灣文化中心與日本森美術館之邀，展出作品「矽晶小夜曲」，獲讚台灣藝術文化和半導體精神一樣令人印象深刻。

許家維運用AI及晶片為理念創作的藝術作品，打破疆界，吸引日本各界藝文人士好奇關注。

台灣文化中心主任曾鈐龍說，許家維參展作品結合最新AI科技及VR創作，以晶片半導體為出發點，激發無限想像，有如台灣文化正面臨的困境，文化部正克服種種難關，盼透過各種創新的方法，將台灣藝術傳達到國際。

許家維2年前曾在森美術館參加一個小型策展，展出影像作品，目前人在阿姆斯特丹駐留並進行創作。森美術館展覽製作組資深策展人田篭美保受訪時表示，「許家維是極具代表性的台灣藝術家，多才多藝，作品多涉及政治或歷史主題，比如日本與台灣的關係、台灣的歷史故事等，常常挖掘出被隱藏的歷史」。

許家維作品「矽晶小夜曲」以遊戲引擎搭建虛擬沙灘場景，隨著海浪波動，海面上數個虛擬螢幕播放實拍影片，影像包括水面下表演者的大提琴演奏，以及藝術家在工研院拍攝的實驗室AI技術關鍵的CoWoS晶片製程。

作品音樂由AI自動生成，透過沙灘、矽、晶圓、AI製程當中所提取的關鍵字，生成歌詞、旋律和演奏，並由AI演唱。這段AI生成的音樂交織著大提琴樂音、實驗室畫面與虛擬沙灘，讓人印象深刻。

森美術館辦理展覽，邀請台灣、日本、美國、韓國等各國12位藝術家作品參展，展期至6月8日止。參展作品皆結合遊戲引擎、AI、虛擬實境（VR）的當代藝術作品。

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參展藝術家運用虛擬空間的大數據做為創作素材，呈現最先進創新美學與影像創作技術，激發藝術面臨AI時代來臨的各種可能性。參展藝術家雖運用全新技術手法創作，但藝術家創作核心依然深入探討普遍的生死觀、生命與倫理問題、當代社會面臨的環境危機、歷史詮釋與多樣性等重要議題。

台灣文化中心期盼透過扎根日本指標美術館合作平台，在台日共好基礎上，整合不同領域的日本主流指標美術館，發展台灣團隊的展演機會，打造台日共創、共享，且具歷史脈絡及文化內涵的在日本的台灣文化基地，讓日本「處處都是台灣文化、天天都是台灣文化日」。（編輯：張芷瑄）1140213

台灣藝術家許家維作品「矽晶小夜曲」在日本森美術館「機器愛情：電玩、AI與現代藝術」展覽展出，12日晚間舉辦開幕式。圖為文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（右）與森美術館館長片岡真實。中央社記者楊明珠東京攝 114年2月13日

台灣藝術家許家維作品「矽晶小夜曲」在日本森美術館「機器愛情：電玩、AI與現代藝術」展出。台灣文化中心主任曾鈐龍（圖）12日表示，此作品結合最新AI科技及VR創作，以晶片半導體為出發點，激發無邊想像。中央社記者楊明珠東京攝 114年2月13日