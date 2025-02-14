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建築師平田晃久睽違6年來台辦展 呈現自然融合哲思

2025/2/14 16:52（2/14 17:36 更新）
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日本中生代建築師平田晃久睽違6年，來台舉辦個人建築展「物我交織的臨界」。（忠泰美術館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
日本中生代建築師平田晃久睽違6年，來台舉辦個人建築展「物我交織的臨界」。（忠泰美術館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
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（中央社記者葉冠吟台北14日電）日本中生代建築師平田晃久睽違6年，來台舉辦個人建築展「物我交織的臨界」，精選東京原宿新地標HARAKADO與台大百歲紀念館等重要建築項目，呈現他對人類與自然融合的哲思。

這是忠泰美術館繼2019年「人間自然－平田晃久個展」後，再度邀請平田晃久來台，以「物我交織的臨界」為題，探討他在不斷轉變的人類生活方式與價值觀，思索建築如何回應未來需求，並成為人類與自然共生的新契機。

今年53歲的平田晃久，師承擅長有機建築的伊東豊雄，更被老師譽為「日本最有能量的新銳建築師」。他的作品融合人類與自然的哲學思考，兼具論述與創新設計的實力，目前任教於京都大學，在台灣也有許多進行中的建築計畫，包含「國立台灣大學百歲紀念館」與「新竹市圖書館新總館風城之谷」。

這次展覽以平田晃久的兩個創作核心「纏繞」與「迴響」為主題，透過近40件草稿與模型，深入分享近年創作。

童年是昆蟲少年的平田晃久認為，建築應像生態系統，成為人類與自然共生有機場域。這次展出的台北12層集合住宅「富富話合」模型，便是將自然引入都市，透過建築退縮設計，為每戶打造寬敞陽台，並以屋簷與植栽調節陽光，營造立體且舒適的場域。

建築如何與不同時空產生迴響共鳴，也是平田晃久關注的要點。例如，2024年開幕的東京原宿新地標HARAKADO，就以編織概念打造建築立面，透過立體玻璃帷幕映照出表參道街道櫸木、天空與神宮之森的綠意，同時呈現新建築與街區歷史共存的城市面貌。

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今天擔任媒體預展導覽的建築學者謝宗哲告訴中央社記者，平田晃久的目標是突破人類對建築既有想像，從現代主義、數字模型的模板，帶回原始、非均質的有機空間。他的作品會讓人想攀爬、鑽來鑽去，在空間裡悠遊，彷彿能釋放人類的感性，「把建築創造成類自然環境，就是平田晃久很大的貢獻」。

「平田晃久建築展：物我交織的臨界」將於2月15日至3月30日在NOKE忠泰樂生活3樓Uncanny，免費開放參觀。展覽期間規劃講座、專家導覽等系列活動，平田晃久將於3月22日來台分享創作理念。策展單位表示，參觀展覽填寫問卷，有機會週週抽台北東京來回機票，赴日親臨平田晃久的建築作品現場。（編輯：管中維）1140214

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日本中生代建築師平田晃久睽違6年，來台舉辦個人建築展「物我交織的臨界」，14日平田晃久先以預錄影片方式介紹展覽，3月22日將親自來台分享創作理念。（忠泰美術館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
日本中生代建築師平田晃久睽違6年，來台舉辦個人建築展「物我交織的臨界」，14日平田晃久先以預錄影片方式介紹展覽，3月22日將親自來台分享創作理念。（忠泰美術館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
由建築師平田晃久操刀設計、2024年開幕的東京原宿新地標HARAKADO，整體以編織概念打造建築立面，透過立體玻璃帷幕映照出表參道街道櫸木、天空與神宮之森的綠意，同時呈現新建築與街區歷史共存的城市面貌。（忠泰美術館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
由建築師平田晃久操刀設計、2024年開幕的東京原宿新地標HARAKADO，整體以編織概念打造建築立面，透過立體玻璃帷幕映照出表參道街道櫸木、天空與神宮之森的綠意，同時呈現新建築與街區歷史共存的城市面貌。（忠泰美術館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
「平田晃久建築展─物我交織的臨界」為日本中生代建築師平田晃久睽違6年再度來台舉辦個展，將於NOKE忠泰樂生活3樓Uncanny展出，其中「纏繞」主題在大階梯空間呈現。（忠泰美術館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
「平田晃久建築展─物我交織的臨界」為日本中生代建築師平田晃久睽違6年再度來台舉辦個展，將於NOKE忠泰樂生活3樓Uncanny展出，其中「纏繞」主題在大階梯空間呈現。（忠泰美術館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
日本建築師平田晃久目前在台灣也有許多進行中的建築計畫，其中包含「國立台灣大學百歲紀念館」，整體規畫包括博物館、多功能展演廳等多元空間。（忠泰美術館提供、©平田晃久建築設計事務所）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
日本建築師平田晃久目前在台灣也有許多進行中的建築計畫，其中包含「國立台灣大學百歲紀念館」，整體規畫包括博物館、多功能展演廳等多元空間。（忠泰美術館提供、©平田晃久建築設計事務所）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
建築師平田晃久在台北設計的12層集合住宅「富富話合」，將自然引入都市，透過建築退縮設計，為每戶打造寬敞陽台，並以屋簷與植栽調節陽光，營造立體且舒適的場域。（忠泰美術館提供、©Dean Cheng）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
建築師平田晃久在台北設計的12層集合住宅「富富話合」，將自然引入都市，透過建築退縮設計，為每戶打造寬敞陽台，並以屋簷與植栽調節陽光，營造立體且舒適的場域。（忠泰美術館提供、©Dean Cheng）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月14日
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