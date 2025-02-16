紙風車台灣幻想曲蛇年首場演出 嘉市孩子21日追夢嘍

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（中央社記者蔡智明嘉義市16日電）「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」，2月21日晚間7時在嘉義市西區四維路、大同路交叉口草坪演出蛇年首場「台灣幻想曲」，嘉義市府歡迎大小朋友逗陣欣賞。

嘉義市政府文化局今天發布新聞稿表示，此場演出是信義企業集團創辦人周俊吉贊助，周俊吉是嘉義人，垂楊國小是他的母校，因而回饋鄉里，讓故鄉孩子有機會親近優質表演藝術，感受社會的愛與關懷。

市長黃敏惠表示，感謝周俊吉把這麼好的藝術資源帶到嘉義，讓嘉義孩子可以就近享受到國家劇院級優質演出；嘉義市這幾年來屢獲幸福城市殊榮，有幸福的孩子才會有幸福的城市。

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文化局長謝育哲表示，「台灣幻想曲」是由5段表演組成，其中「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；「剩食的逆襲」以有趣的故事、熱鬧的互動，深入淺出的推廣惜食愛物觀念；「後山天使」講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義的故事；「慶典的喜悅」是魔法般黑光秀，適合全家觀賞。

368藝術工程是紙風車文教基金會發起的文化行動，主要是集結民間捐款，把國家劇院規格舞台及表演搬到全台灣每個鄉鎮，讓所有人免費欣賞；而368藝術工程自2006年12月第1場演出至今，已走完台灣兩輪，並在去年10月啟動第三輪巡演。（編輯：陳仁華）1140216

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