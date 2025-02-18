高美館年度計畫 秋季推「馮．沃爾夫的花園堡壘」

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄市立美術館今天公布2025年度重點展演計畫，預告秋季推出自策國際特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」，與英國藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）合作，也是他首個亞洲大型回顧展。

高美館今天公布年度計畫，展覽規畫囊括年度售票特展、8檔跨世代台灣藝術家的主題展覽、3檔實驗性的跨域展演以及年底壓軸登場的高雄國際貨櫃藝術節。

高美館透過新聞稿表示，持續推動國際與在地當代藝術的多元風貌；並落實ESG精神，館內公共場域導入E Ink電子紙計畫，以智慧科技打造低碳永續的美術館園區。

高美館代理館長林羿妏表示，高美館一直以來關注時代趨勢的變革，也關懷藝術家在創作技法上跨越里程碑的突破，並引入最前衛的藝術觀點。延續2024年「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」，今年秋季將推出自策的國際特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」。

「馮．沃爾夫的花園堡壘」特展聚焦在當前人類對於AI人工智慧衝擊、交融與反思；高美館表示，沃爾夫深受台灣文化吸引，他認為台灣不僅擁有豐富的自然景觀，更在全球科技產業、特別是人工智慧與半導體產業發展中扮演著關鍵角色。此展將於11月15日起至2026年4月19日在高美館展出。

除國際大展外，高美館也關注在地藝術，1月以國際抽象藝術先驅陳正雄「陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏」與匯聚新世代藝術新銳的「2025高雄獎」作為開端，5月將攜手國際名導蔡明亮推出個展「行者十步」，聚焦蔡明亮過去12年間完成的10部「行者」系列作品，展現其從劇場、美術館到電影院的跨界演變，打造沉浸式的感官體驗。

高美館5月將展出藝術人李德、熊秉明2名20世紀精彩的文人藝術家雙人展「相忘於江湖」，帶領觀眾走入他們以畫代詩的畫中世界；而高美館創作論壇則展出由策展人黃志偉策畫的「繁花夢露—張立曄的靈光樂園」，呈現藝術家張立曄充滿童真與靈動的創作世界。

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7月登場的「眼球世代的藝術奇譚」邀請11組高雄的中、新生代藝術家，聚焦1990年代以降藝術家所見的動畫、漫畫與遊戲文化（ACG），如何滲入藝術家日常、成為其創作養分，進而探索他們於雲端時代的觀照與創作表現。

10月展出屏東藝術家張新丕個展，他以海洋與土地為創作主軸，在美麗的畫面中隱晦的表達自己對國土、家園的關懷。12月則推出高雄前輩建築師個展「久遠的理想—陳仁和建築紀念大展」，呈現他融合日本文化、華人文化、西方文化，甚而東南亞文化的多元、融匯、充滿活力具創造性的建築語彙。（編輯：郭諭儒）1140218