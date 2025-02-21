加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽資格賽6局西班牙2分砲 12比2領先台灣
首頁 / 文化

睽違日本16年 雲門受邀瀨戶內國際藝術祭演出

2025/2/21 20:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）睽違日本表演藝術市場16年，雲門舞集今年踏上日本藝壇，夏天受邀「瀨戶內國際藝術祭」演出「定光」與舞作選粹；年底將帶去融合科技與舞蹈的「波」，巡演橫濱、京都與北九州。

瀨戶內國際藝術祭（Setouchi Triennale）每3年舉辦1次，2025年將迎來第6屆，這片被譽為「日本地中海」的群島，以裝置、建築與表演藝術交錯而聞名。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍今天表示，舞團2022年已受邀，但因歐美巡演已定，時間無法配合，今年終於可以出發。

鄭宗龍說，去年已與藝術祭總監北川富朗（Fram Kitagawa）在東京會面，藝術祭團隊與雲門兩度飛往飛往津田、小豆島、高松港區等地場勘，最終選定高松港區「四國村博物館」演出「定光」。

鄭宗龍表示，舞者將在島嶼、海洋與天空交錯的場域中，演出一場獨特的「定光」。2025年瀨戶內國際藝術祭首度開放志度津田區域，也邀請雲門在此區域演出舞作選粹與觀眾互動，讓舞蹈成為串聯人與環境的橋梁。

在橫濱紅磚倉庫藝術中心（Red Brick Warehouse）館長小野晉司（Shiji Ono）引介下，年底雲門舞集也將帶著「波」巡演橫濱、京都與北九州三城。「波」由鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度聯手創作，透過數位技術讀取舞者身體數據，探索身體與空間關係。舞作也將成為京都ROHM劇場10週年重點節目。

鄭宗龍表示，今年也將推出新作「關不掉的耳朵」，以身體出發做一個極簡的作品，這也是他第1個國際共製作品，「聽覺無法關掉，耳朵是敏感的器官，希望透過帶著記憶的聲音做創作」。舞作由兩廳院與法國國立鳳凰劇院（Le Phénix scène nationale Valenciennes）共製，10月將在國表藝三場館演出。

google news透過 Google News追蹤中央社

鄭宗龍說，今年雲門年度計畫包括與國泰金控攜手合作的戶外公演30週年，「我們還在想還有甚麼可以跟觀眾一起玩互動的內容」。其他包括扎根舞蹈的「舞蹈蒲公英」計畫都將持續。

今年也是雲門劇場成立10週年，鄭宗龍表示：「我們一定會自己找到方向」。（編輯：管中維）1140221

#日本
#兩廳院
#雲門舞集
#鄭宗龍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：