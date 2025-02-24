衛武營藝推論壇開幕 英美重量級場館代表齊聚

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（中央社記者趙靜瑜高雄24日電）衛武營國家藝術文化中心「藝術學習推廣國際論壇」今起展開為期2天論壇。重量級場館英國國家劇院和美國甘迺迪表演藝術中心都有代表與會，美國教學藝術家之父艾瑞克・布思也首度訪台。

衛武營藝術總監簡文彬今天致詞時表示，藝術不只是舞台上的表演，更是生活中無處不在的美感體驗以及改變社會的力量，「演出是當下，推廣是未來」，希望這個論壇可以打造知識與經驗交流的平台，透過論壇可以開展各種契機，也可以結識各個不同的藝術推廣夥伴，一起向前努力。

協力贊助的美國在台協會（AIT）高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）致詞時表示，藝術可以解決社會問題，重新建立人與人之間的信任與聯繫。除此之外，對於年輕人與長者，藝術活動可以提高生活品質，幫助他們與社會建立更深層的聯繫，「這個活動促進全球合作，謝謝衛武營可以把專家們帶來台灣。」

這次衛武營藝術學習推廣國際論壇有18名台、港、韓及美、英等國際與談人參與論壇，其中美國教學藝術家之父艾瑞克・布思（Eric Booth）推動藝術教育長達45年，曾獲美國最高藝術教育獎，並為美國林肯中心、卡內基音樂廳等機構創立教學藝術家計畫，也是國際教學藝術家聯盟（ITAC）共同創辦人。

上午包括英國國家劇院學習與全國夥伴計畫總監艾麗絲・金—法洛（Alice King-Farlow）、美國甘迺迪中心教育部學校與社區計畫資深主任珍奈特・麥昆（Jeanette S. Mccune）等，針對青少年與樂齡族群的藝術參與、藝術如何連結當代社會等議題做分享。

韓國文化藝術教育振興院KACES社區教育處處長盧俊錫（Junseok Roh）在論壇分享時表示，他所工作的振興院著重藝文教育，培養美學感受力，也關注人工智慧與網路為藝文所帶來的變化；除此之外，振興院也將重點放在促進兒童早期發展、年輕人媒體素養計畫以及以社區為基礎的成人終身學習藝術計畫。

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盧俊錫分享，韓國針對藝術推廣教育具體成立了夢想藝術團，包括音樂、舞蹈及戲劇等團體，提供較為弱勢世代更多藝術教育，至今已經成為社區藝術教育的典範，更有許多人選擇進入專業音樂教育體系，成為音樂家。2023年夢想管弦樂團還在世界文化藝術教育大會與阿布達比青少年團交流，促進更多交流。

25日艾瑞克‧布斯將會分享「把藝術變成動詞—教學藝術家的社會影響力」，朱宗慶打擊樂團資深團員何鴻棋也將帶著台灣第一個多障別的打擊樂團極光打擊樂團演出與分享，地點在衛武營表演廳。（編輯：李亨山）1140224