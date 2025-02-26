「山林鄒族足跡」新書 闡述阿里山林業與鄒族關係

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）林業署嘉義分署今天發表「山林鄒族足跡－阿里山林業史鄒族篇」新書，書中訪談50多名部落長者，闡述林業政策與鄒族之間的轉化，更帶領讀者深入了解阿里山林業及鄒族歷史。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天於嘉義文化創意園區舉辦「山林鄒族足跡－阿里山林業史鄒族篇」新書發表會，邀鄒族女歌手高蕾雅演唱鄒族歌謠「塔山之歌」與「登山火車」。林業保育署署長林華慶、嘉義分署副分署長李定忠及鄒族長老高德生、監察委員浦忠成等人出席。

李定忠致詞表示，自110年起嘉義分署進行阿里山林業史原住民篇資料調查與編纂，透過田野調查及訪談超過50名受訪者，彙整近半世紀的寶貴鄒族智慧，此書不僅闡述林業政策與鄒族之間轉化為緊密夥伴關係的發展歷程，更帶領讀者深入了解阿里山林業及鄒族的歷史。

林華慶說，人類學研究有一門領域稱為傳統生態知識或傳統生態智慧（Traditional ecological knowledge，TEK），是指原住民長期在一地生活，對當地的動植物特別瞭解，與環境、空間長期互動，產生出永續利用的方法；這本書就是鄒族傳統生態智慧的集結。

高德生則代表鄒族在現場述說阿里山林業與鄒族從過去到現在不同觀點，他還講述了多種阿里山姐妹潭的傳說。

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高德生說，姐妹潭由來並非是一對姐妹在此殉情；有一說是與高一生 （前吳鳳鄉鄉長，今阿里山鄉）的一對女兒在此戲水有關；還有傳說指此潭水原本帶有鹹味，動物都會來此飲水，後來獵人將其中一頭巨大的水鹿獵殺後，水就不鹹了，動物也離開。

林業保育署嘉義分署指出，「山林鄒族足跡」一書可在國家網路書店、五南文化廣場、友善書業合作社及勇氣書房等門市通路購買。（編輯：龍柏安）1140226