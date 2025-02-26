白先勇等8作家進駐旅店 3月起聊文學美食與人生

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）文學無所不在，位在北投的大地酒店將於3月起推出「駐館作家」活動，邀作家和民眾暢談文學美食與人生，3月起由白先勇打頭陣。

後續包括羅智成、李昂、陳慕純、舒國治、郝譽翔、李瑞騰、郭強生等重量級作家陸續登場，每月一位作家前來分享代表作，並贈送相關書籍。

宣告記者會今天在北投大地酒店舉行，合作單位之一、聯合文學出版社總編輯周昭翡致詞表示，今年是大地酒店10週年，這裡的書牆是許多遊客喜歡打卡的地方，也常舉辦和文化有關的活動，這次推出「駐館作家」活動，推廣文學及閱讀，真的非常有心。

周昭翡表示，「駐館作家」活動首先登場的作家是白先勇，他將以「八千里路雲和月」介紹關於父親白崇禧的傳奇；作家李昂將以「鴛鴦春膳」和讀者分享書中的美食與故事；與北投頗有淵源的郝譽翔，則以將新出版的「七星物語」分享北投靈異故事。

今作家李昂親自出席現場活動，她特別表示，希望能和飯店主廚合作，以小說裡獲得的靈感做一道菜，讓文學真正走進飯店、走進生活。

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大地酒店行銷公關經理何宜倫表示，酒店最具特色的「光陰部落藏書閣」，22層書架收藏來自世界各地的書籍達6千冊，供房客免費借閱，這次與聯合文學合作，推出了每月「駐館作家」活動，就是希望讓更多人喜愛閱讀。

何宜倫表示，酒店正在規劃「書香文學藝廊」及「大型裝置藝術」特色內容，將在近期陸續推出，讓每位賓客一整年都能沉浸在文學的氛圍中，享受一場身心靈的藝術饗宴。（編輯：李亨山）1140226